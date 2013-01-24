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Viva Collection

Airfryer 空气炸锅烤盘配件

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    Viva Collection Airfryer 空气炸锅烤盘配件

    HD9910/20
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    Airfryer 空气炸锅烤盘

    高速空气循环技术结合带有特殊纹路的镂空设计，可制作美味、健康的烤鱼、肉和蔬菜！这得益于其不粘表面，翻动食物尤为轻松，且容易清洁！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00
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      Airfryer 空气炸锅烤盘

      美味不粘的煎炸和烧烤！

      • 出众的烧烤效果
      • 多种烹饪功能
      • 不粘表面
      镂空设计表面，烧烤时实现理想的高速空气循环

      镂空设计表面，烧烤时实现理想的高速空气循环

      Airfryer 空气炸锅烤盘的表面让我们发现了烧烤食物的新方式。得益于高速空气循环技术，只需很少油或根本无需用油即可以健康的方式烹饪食物。此外，因为具有不粘表面，烧烤时的多余油脂可以轻松流走。

      优质不粘烤盘，便于翻动食物

      优质不粘烤盘，便于翻动食物

      具有不粘表面，可以轻松取放烧烤食物。这样，您就能制作出美味的烤肉，甚至还可以制作出如鱼和蔬菜等的美味食物。

      宽敞的烧烤面，可以烤整条鱼

      宽敞的烧烤面，可以烤整条鱼

      与普通炸篮相比，具有宽敞的烧烤面，因此，您可以轻松炸、烤整条鱼、大牛排或大份蔬菜。

      烹饪时间减少 20%*

      烹饪时间减少 20%*

      使用 Airfryer 空气炸锅烤盘还可以节省时间。因其采用优质的材料制作表面，可以减少 20% 的烹饪时间！*

      也十分适合煎炸、烘烤和微煎

      也十分适合煎炸、烘烤和微煎

      充分发挥 Airfryer 空气炸锅的潜能，发掘多样性的烹饪方式。无论是要煎炸、烘烤或微煎，Airfryer 空气炸锅烤盘都能快速呈上美味食品！

      Airfryer 空气炸锅烤盘具有不粘表面，清洁轻松

      Airfryer 空气炸锅烤盘具有不粘表面，清洁轻松

      得益于 Airfryer 空气炸锅烤盘的不粘表面，清洁轻松。此外，您可以将其放入洗碗机中清洗，清洁方便。

      无论您是喜欢烤肉、海鲜还是蔬菜！

      无论您是喜欢烤肉、海鲜还是蔬菜！

      技术规格

      • 设计和外观

        颜色
        黑色
        材料
        铝制

      • 普通参数

        不黏涂层
        Y
        舒适的把手
        Y
        棱状表面
        Y
        适用于
        • HD922x
        • HD923x*
        • HD921x
        可放心用洗碗机清洗
        Y
        烹饪方法
        • 烘焙
        • 烘焙程度
        • 油炸
        • 烧烤

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