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数码体重秤

HF8005
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    数码体重秤

    HF8005

    度身测量，准确无误

    飞利浦数码体重秤可准确地测量出高达 180 公斤的体重。先进的体重管理功能可记录您的体重变化，帮助您保持健康的身体。

    数码体重秤

    度身测量，准确无误

    飞利浦数码体重秤可准确地测量出高达 180 公斤的体重。先进的体重管理功能可记录您的体重变化，帮助您保持健康的身体。

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      最多称量 180 公斤，精确度误差为 0.1公斤

      最多称量 180 公斤，精确度误差为 0.1 公斤。

      4-sensor 技术实现可靠精确的测量

      每次您登上体重计，4-sensor 技术都能保证可靠、精确的体重测量。

      根据世界各地的重力差别进行调节

      通过根据世界各地的重力差别进行调节，六个重力区提高了体重计的精确性。

      显示过去的体重历史记录

      显示过去的体重历史记录。

      帮助您实现并维持理想体重。

      帮助您实现并维持理想体重。设置您的体重目标，这样，体重秤每天会帮助您实现目标。

      支持多用户

      可为多达五位用户设置目标体重。

      高对比度的大尺寸显示屏，易于识读

      高对比度的大尺寸显示屏，易于识读。

      耐用且易于清洗的不锈钢设计

      耐用构造和易于清洗的不锈钢设计。

      技术规格

      • 功能

        体重管理
        Y
        体重历史记录
        Y
        多用户
        Y
        易读显示屏
        Y
        耐用设计
        Y
        易于清洗
        Y
        立即可用
        Y

      • 技术规格

        最大重量
        180  千克
        最小重量
        10  千克
        分辨率
        100  克
        测量单位
        Y
        重力补偿
        6 个部位
        技术
        4 个传感器
        显示屏
        液晶
        颜色
        灰色（抛光不锈钢）
        材料
        不锈钢
        尺寸
        298x298x40  毫米
        电池
        4 节 LR6 AA 1.5 伏

      • 附件

        电池
        随附
        地毯脚
        4 个
        手动
        Y

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