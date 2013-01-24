度身测量，准确无误
飞利浦数码体重秤可准确地测量出高达 180 公斤的体重。先进的体重管理功能可记录您的体重变化，帮助您保持健康的身体。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
度身测量，准确无误
飞利浦数码体重秤可准确地测量出高达 180 公斤的体重。先进的体重管理功能可记录您的体重变化，帮助您保持健康的身体。
度身测量，准确无误
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
度身测量，准确无误
飞利浦数码体重秤可准确地测量出高达 180 公斤的体重。先进的体重管理功能可记录您的体重变化，帮助您保持健康的身体。
最多称量 180 公斤，精确度误差为 0.1 公斤。
每次您登上体重计，4-sensor 技术都能保证可靠、精确的体重测量。
通过根据世界各地的重力差别进行调节，六个重力区提高了体重计的精确性。
显示过去的体重历史记录。
帮助您实现并维持理想体重。设置您的体重目标，这样，体重秤每天会帮助您实现目标。
可为多达五位用户设置目标体重。
高对比度的大尺寸显示屏，易于识读。
耐用构造和易于清洗的不锈钢设计。
功能
技术规格
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