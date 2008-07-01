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SalonStraight Freestyle

多功能美发造型器

HP4681/00
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    SalonStraight Freestyle 多功能美发造型器

    HP4681/00

    每一款发型都具有专业效果

    想知道塑造魅力发型有多少方法？SalonStraight Freestyle 会告诉你，它具有三种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥433.00

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      • 190°C
      • 陶瓷涂层
      • 3 个附件
      陶瓷涂层，使秀发更为顺滑

      陶瓷涂层，使秀发更为顺滑

      顺滑的陶瓷涂层在造型期间有效呵护您的秀发，以防受损。

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      直发器可塑造笔直发型

      借助直发附件，您可以塑造出理想的笔直发型。

      纤巧美发造型器可以为卷曲和发梢塑型

      借助纤巧美发造型附件，您可以创造富有时尚感的发卷和发梢造型。

      细节美发造型器用于丰盈层叠的造型

      借助细节美发造型附件，您可以从发根起塑造发型，并增添层叠秀发的丰盈度。

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        35 W
        电压
        220-240 V
        电线长度
        1.8 m
        美发造型器外壳材料
        多种

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        416x266x259 mm
        小包装盒重量
        6856 g

      • 托盘

        包装盒尺寸
        225x600x195 mm
        层数
        7
        数量
        1200x800
        小包装盒中的彩盒数
        8
        彩盒重量（含产品）
        857 g
        每一层的小包装盒数
        7

      • 物流信息

        12NC code
        88446810001
        EAN F-box
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        原产地
        PRC
        EAN A-box
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