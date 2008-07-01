每一款发型都具有专业效果
想知道塑造魅力发型有多少方法？SalonStraight Freestyle 会告诉你，它具有三种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地制作各式发型，百变造型尽出其中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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顺滑的陶瓷涂层在造型期间有效呵护您的秀发，以防受损。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
借助直发附件，您可以塑造出理想的笔直发型。
借助纤巧美发造型附件，您可以创造富有时尚感的发卷和发梢造型。
借助细节美发造型附件，您可以从发根起塑造发型，并增添层叠秀发的丰盈度。
技术规格
重量和尺寸
托盘
物流信息
联保
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