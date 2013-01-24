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SalonDry Control

电吹风

HP4982/00
  • 带给您满意造型效果的电吹风 带给您满意造型效果的电吹风 带给您满意造型效果的电吹风
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    SalonDry Control 电吹风

    HP4982/00

    带给您满意造型效果的电吹风

    使用 SalonDry Control，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2000 瓦专业吹风动力、负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意效果。 查看所有优势

    SalonDry Control 电吹风

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      这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        美发造型器外壳材料
        ABS
        电线长度
        1.8  米
        功率
        2000  瓦

      • 联保

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        Y

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