舒适贴面
这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适贴面
这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。
舒适贴面
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舒适贴面
这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。
让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。
双层刀片将胡须轻轻提起，然后舒适地从须根处剃除。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
超薄刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则能捕捉及剃除较短的须茬。
剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。
全幅宽修发器，非常适合用于修剪鬓角和小胡子。
电源系统
电子功能
重量和尺寸
附件
材质表面处理
剃须系统