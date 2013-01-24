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电动剃须刀

HQ7140
  • 舒适贴面 舒适贴面 舒适贴面
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    电动剃须刀

    HQ7140

    舒适贴面

    这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。

    官方建议零售价: ￥845.00

    电动剃须刀

    舒适贴面

    这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。

    舒适贴面

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    官方建议零售价: ￥845.00

    电动剃须刀

    舒适贴面

    这款全新的飞利浦电须刀专为方便地提供卓越的剃须性能而设计。确保剃须更贴面，使用后，只需将电须刀放在水龙头下冲洗即可。

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      独立浮动刀头

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      让刀片更贴近您的皮肤，剃须更舒适贴面。

      升级双层刀片技术

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      双层刀片将胡须轻轻提起，然后舒适地从须根处剃除。

      弹性贴面系统

      弹性贴面系统

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

      精确切剃系统

      精确切剃系统

      超薄刀头上的狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则能捕捉及剃除较短的须茬。

      水洗设计

      剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

      弹出式修发器

      全幅宽修发器，非常适合用于修剪鬓角和小胡子。

      技术规格

      • 电源系统

        自动选择
        100-240 V
        充电时间
        8  小时
        充电式设计
        电源
        快速充电
        充电式环保镍氢电池
        剃须时间
        35  小时

      • 电子功能

        电动开关
        充电指示器
        绿色
        电池电量充足指示灯
        绿色
        电源指示灯
        绿色

      • 重量和尺寸

        彩盒
        彩盒

      • 附件

        防敏感保护盖
        清洁刷
        修发器
        纸匣

      • 材质表面处理

        橡胶手柄
        插入式模具装饰

      • 剃须系统

        独立浮动刀头
        防腐蚀刀头
        可分离式托架
        操作安静
        抗振
        胡茬储藏室
        替换刀头
        HQ8
        弹性贴面系统
        升级双层刀片技术
        精确切剃系统
        水洗设计
        用于翻转顶部托架的转轴
        Sensotec 狭缝和圆孔

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