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Daily Collection

手持式搅拌机

HR1607/00
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    Daily Collection 手持式搅拌机

    HR1607/00
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    轻松制作健康的自制美食

    飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和特别设计的搅拌刀片、切碎器和打蛋器。搅拌清新的爽口汤水、切碎香草和搅打奶油。简单制作健康食物！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥319.00
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      2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒

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      改进食物流动和搅拌性能

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      技术规格

      • 附件

        大口杯
        0.5 升
        切碎器
        紧凑型切碎器
        打蛋器

      • 设计规格

        颜色
        白色
        搅拌棒
        金属
        外壳材料
        PP 和橡胶
        刀片材质
        不锈钢

      • 普通参数

        可分离式驱动轴
        具有 2 个按钮
        速度设置
        1

      • 技术规格

        频率
        50/60  赫兹
        功率
        550  瓦
        电压
        220 - 240  伏

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