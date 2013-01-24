轻松制作健康的自制美食
飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和特别设计的搅拌刀片、切碎器和打蛋器。搅拌清新的爽口汤水、切碎香草和搅打奶油。简单制作健康食物！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 Daily 系列手持式搅拌机结合了 550 瓦功率和特别设计的搅拌刀片、切碎器和打蛋器。搅拌清新的爽口汤水、切碎香草和搅打奶油。简单制作健康食物！ 查看所有优势
飞利浦手持式搅拌机配有 2 键开锁装置，可轻松卸下搅拌棒，便于清洁。
Daily 系列手持式搅拌机配有细柄，可适合任何手形。
强劲的 550 瓦马达，轻松对付坚硬的原料。
飞利浦 ProMix 是我们与享有盛誉的 Stutgart University 联合开发的一种搅拌技术，采用特定的三角形创造食物流动和搅拌性能，确保快速、均匀的搅拌效果。
飞利浦手持式搅拌机具有紧凑型切碎器附件，您可以切碎香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱。
使用飞利浦手持式搅拌机的单个打蛋器附件搅拌奶油、蛋黄酱、煎饼糊等。使您的手持式搅拌机具有多种功能和多种用途。
附件
设计规格
普通参数
技术规格