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Daily Collection

搅拌机

HR2100
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    Daily Collection 搅拌机

    HR2100
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    轻松制作新鲜冰昔和食品

    飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    Daily Collection 搅拌机

    轻松制作新鲜冰昔和食品

    飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！ 查看所有优势

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      轻松制作新鲜冰昔和食品

      采用 ProBlend 刀片的强劲搅拌机

      • 400 瓦
      • 1.5 升塑料杯
      • 2 档速度和暂动功能
      • ProBlend 4
      强劲的 400 瓦马达

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      ProBlend 4 瓣式刀片高效搅拌和混合

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      暂动功能，实现搅拌和混合

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      多档速度设定，软硬原料轻松应对

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      使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。

      所有部件都可以用洗碗机来清洗

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      所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。

      集成式电源线储藏

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      搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。

      锁定标记使用就绪

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      这一简便且易于识别的锁定标记将让您知道产品何时可以安全地使用。

      2 年保修

      2 年保修

      提供 2 年全球保修。

      全新软嘴，带来顺畅的出汁效果

      全新软嘴设计可防止在倒入玻璃杯后产生溢漏。

      舒适的拇指握槽手柄

      全新的手柄具有拇指握槽位置，可轻松地持握和搬运搅拌杯。

      防碎塑料搅拌杯

      加固的塑料杯，可避免摔碎。1.5 升搅拌杯，额定容量为 1.25 升。

      技术规格

      • 设计规格

        外壳材料
        PP
        刀片材质
        不锈钢
        搅拌杯材料
        SAN
        颜色
        主要为红色

      • 普通参数

        电源线存储装置
        Y
        防滑底座
        Y
        速度设置
        2 档和暂动

      • 技术规格

        功率
        400  瓦
        有效容量
        1.25  升
        频率
        50/60  赫兹
        电压
        220-240伏
        电线长度
        0.85  米
        搅拌杯容量
        1.5升

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