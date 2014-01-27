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5.1 家庭影院

HTS3583/40
  • 震撼环绕音效 震撼环绕音效 震撼环绕音效
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    5.1 家庭影院

    HTS3583/40

    震撼环绕音效

    把影院的震撼效果带回家！使用外露式扬声器驱动器演绎 600 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。 查看所有优势

    5.1 家庭影院

    震撼环绕音效

    把影院的震撼效果带回家！使用外露式扬声器驱动器演绎 600 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。 查看所有优势

    震撼环绕音效

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    5.1 家庭影院

    震撼环绕音效

    把影院的震撼效果带回家！使用外露式扬声器驱动器演绎 600 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。 查看所有优势

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      震撼环绕音效

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      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

      在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

      通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

      通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

      蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

      通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

      通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

      结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。

      通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放

      通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放

      将此底座装到您的家庭影院系统，即可从您的 iPod 设备和 iPhone 享受您的音乐、视频和照片。底座作为可选附件另售。

      EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

      EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

      EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

      通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

      通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

      借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

      600W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

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      裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

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      将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器

      飞利浦 MyRemote 应用程序由飞利浦独家设计，可让您将 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手机用作控制飞利浦网络 AV 产品的遥控器。此应用程序自动识别连接至家庭 Wi-Fi 网络的*飞利浦蓝光光盘播放机、家庭影院或 Streamium 音频系统，让您在家中任何位置实现即时控制。它可让您在不同的飞利浦 AV 产品间相互切换，单独控制每个产品。

      技术规格

      • 附件

        兼容的附件
        • iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座
        • STS3001 扬声器支架
        • WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • FM 天线
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 安全和法律说明
        • 商标表
        • 全球保修单

      • 音频播放

        压缩格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        MP3 比特率
        32 - 320kbps

      • 静态照片播放

        压缩格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 渐变式 JPEG
        • PNG
        画面效果增强
        • 旋转
        • 带音乐播放的幻灯片放映
        • 缩放

      • 视频播放

        压缩格式
        • DivX Plus HD
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4

      • 光学播放媒体

        可播放光盘
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 文件格式

        音频
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        图片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        视频
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 连接

        前置接口
        • Music iLINK
        • USB / Wi-Fi 插槽
        背面连接
        • AUX IN 1
        • 插接式扬声器接口
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字同轴输入
        • 数码光学输入
        • 以太网
        • FM 天线插孔
        • HDMI 1.4 输出 (ARC)
        • iPod/iPhone 基座插孔
        • SD/SDHC 卡插槽
        智能电视
        • 网络冲浪
        • MyRemote

      • 便利性

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 21:9 格式字幕支持
        • 音频回传通道
        • 自动音频输入映射
        • 自动唇形同步
        • 单键式播放
        • 单键式待机
        • 遥控器 - 机器转移归向
        • 系统待机
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音频回传通道 (ARC)
        • 内容类型
        • Deep color

      • 尺寸

        主装置（宽 x 高 x 厚）
        360 x 58 x 325  毫米
        主装置重量
        2.4  千克
        中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        159 x 84.5 x 80  毫米
        中置扬声器重量
        0.35  千克
        中置扬声器线缆长度
        2  米
        前置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        84.5 x 159 x 80  毫米
        前置扬声器重量
        0.35  千克
        前置扬声器线缆长度
        3  米
        后置高身扬声器（宽 x 高 x 厚）
        240 x 1007 x 240  毫米
        后置扬声器重量
        1.6  千克
        后置扬声器线缆长度
        7  米
        低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
        160 x 267.5 x 265  毫米
        低音扬声器线缆长度
        3  米
        超低音扬声器重量
        2.5  千克
        包装（宽 x 高 x 厚）
        905 x 261 x 377  毫米
        重量（含包装）
        11.6  千克

      • 扬声器

        扬声器类型
        • 1 个中置扬声器
        • 2 个卫星扬声器
        • 2 个高身扬声器
        中置扬声器驱动程序
        1 个 2.5 英寸低音扬声器
        中置扬声器频率范围
        150 - 20k  赫兹
        中置扬声器阻抗
        4  欧姆
        每个卫星扬声器的驱动器
        1 个 2.5 英寸低音扬声器
        附属扬声器阻抗
        4  欧姆
        附属扬声器频率范围
        150 - 20k  赫兹
        每个高身扬声器的驱动器
        1 个 2.5 英寸低音扬声器
        高身扬声器频率范围
        150 - 20k  赫兹
        高身扬声器阻抗
        4  欧姆
        超低音扬声器类型
        无源
        低音炮
        1 个 5.25 英寸低音扬声器
        超低音扬声器频率范围
        20 - 150  赫兹
        超低音扬声器阻抗
        4  欧姆

      • 图片/显示

        画面效果增强
        • HD（720p、1080i、1080p/24fps）
        • 逐行扫描
        • 视频像素提升

      • 功率

        功耗
        110  瓦
        电源
        • 220-240 伏
        • 50 赫兹
        待机功耗
        < 0.9 瓦

      • 声音

        均衡器设置
        • 游戏
        • 电影
        • 音乐
        • 新闻
        • 原装
        音效增强
        • 夜间模式
        • 高音和低音控制
        声音系统
        • 杜比数字 5.1
        • 杜比数字 Plus
        • Dolby True HD
        • DTS 数字环绕声
        • DTS-HD 高分辨率音频
        • DTS-HD Master Audio Essential
        中置扬声器输出功率
        100 瓦
        卫星扬声器输出功率
        2 x 100 瓦
        高身扬声器输出功率
        2 x 100 瓦
        低音扬声器输出功率
        100 瓦
        总功率 RMS @ 30% THD
        600  瓦

      • 可持续发展

        包装
        电子用户手册

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        预设频道数
        40

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • FM 天线
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 安全和法律说明
      • 商标表
      • 全球保修单

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