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在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。
结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。
将此底座装到您的家庭影院系统，即可从您的 iPod 设备和 iPhone 享受您的音乐、视频和照片。底座作为可选附件另售。
EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。
借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。
飞利浦 MyRemote 应用程序由飞利浦独家设计，可让您将 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手机用作控制飞利浦网络 AV 产品的遥控器。此应用程序自动识别连接至家庭 Wi-Fi 网络的*飞利浦蓝光光盘播放机、家庭影院或 Streamium 音频系统，让您在家中任何位置实现即时控制。它可让您在不同的飞利浦 AV 产品间相互切换，单独控制每个产品。
附件
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