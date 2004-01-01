Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。