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Philips Sonicare PowerUp

Sonicare 电池式声波震动牙刷

HX3631/02
Sonicare
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  • 简单、温和、非凡 简单、温和、非凡 简单、温和、非凡
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    Philips Sonicare PowerUp Sonicare 电池式声波震动牙刷

    HX3631/02

    简单、温和、非凡

    使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，可清除更多牙菌斑，有助于减少蛀牙和改善牙龈健康 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥176.00

    Philips Sonicare PowerUp Sonicare 电池式声波震动牙刷

    简单、温和、非凡

    使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，可清除更多牙菌斑，有助于减少蛀牙和改善牙龈健康 查看所有优势

    简单、温和、非凡

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    Philips Sonicare PowerUp Sonicare 电池式声波震动牙刷

    简单、温和、非凡

    使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，可清除更多牙菌斑，有助于减少蛀牙和改善牙龈健康 查看所有优势

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      简单、温和、非凡

      一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多

      • 1 种模式
      • 1 个牙刷头
      熟悉的刷牙动作

      熟悉的刷牙动作

      如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动

      帮助改善牙龈健康

      帮助改善牙龈健康

      通过轻柔洁力，有效帮助改善牙龈健康

      有助于减少蛀牙

      有助于减少蛀牙

      每天刷牙两次有助于减少蛀牙

      声波技术

      声波技术

      1 天内的震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑。

      经实验表明，安全且柔和

      经实验表明，安全且柔和

      您的牙刷可以安全适用于所有口腔治疗

      2 分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      2 分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      计时器有助于确保达到牙科专家推荐的刷牙时间。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 包含

        牙刷柄
        1 个 PowerUp
        刷头
        1 个 PowerUp 牙刷头
        电池
        2 节 AA

      • 设计和外观

        颜色
        蓝色

      • 清洁效能

        速度
        牙刷震动达 15,000 次/分钟
        性能
        有助于去除牙菌斑
        健康益处
        帮助改善牙龈健康
        美白益处
        帮助洁白牙齿
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        PowerUp 牙刷头
        电池寿命
        120 次 2 分钟刷牙
        手柄
        • 人体工程学设计
        • 橡胶手柄，易于把握

      • 技术规格

        电池
        2 节 AA 电池
        电池类型
        碱性

      • 服务

        保修
        1 年有限保修

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