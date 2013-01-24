简单、温和、非凡
使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，可清除更多牙菌斑，有助于减少蛀牙和改善牙龈健康 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
服务