主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Philips Sonicare Power Flosser 7000

冲牙器

HX3904/31
Sonicare
Sonicare
  • 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑* 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
    -{discount-value}

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器

    HX3904/31

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势

    Philips Sonicare Power Flosser 7000 冲牙器

    清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

    新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势

    相似产品

    See all Power Flosser 7000

      清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*

      用牙线清洁牙齿，改善牙龈健康

      • Quad Stream 技术
      • 静音设计
      • 脉冲波引导您操作
      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿

      清洁脉动中会短暂暂停，这会促使患者将喷嘴滑至下一个齿间间隙，以确保实现全面口腔清洁。

      静音，效果出众，免打扰他人

      静音，效果出众，免打扰他人

      专为贴心清洁而设计，让您的患者免打扰他人，即可获得出色效果。

      4 种牙线清洁模式、10 种强度

      4 种牙线清洁模式、10 种强度

      您的患者可尽享根据其需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁；敏感模式更轻柔，适合敏感牙龈；按摩模式可舒缓和刺激牙龈。您的患者可随时使用 LED 指示灯显示作为指示，调整强度，达到其所需的舒适度。

      F3 Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

      F3 Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围

      为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

      用于敏感牙龈的 F2 舒适型喷嘴

      用于敏感牙龈的 F2 舒适型喷嘴

      带有软质橡胶端的舒适型喷嘴，适用于牙龈敏感的患者。

      F1 标准喷嘴，用于定期清洁

      F1 标准喷嘴，用于定期清洁

      标准喷嘴，强力清洁牙间隙，去除牙菌斑和齿间残留物

      简易磁性底座，带自动关闭功能

      简易磁性底座，带自动关闭功能

      患者用完后，只需将手柄放回简易磁性底座即可，手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。

      注水方便的 600 毫升盛水箱

      注水方便的 600 毫升盛水箱

      600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子，盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。

      Quad Stream，彻底清洁

      出众的十字形喷嘴可形成四道宽流，彻底清洁齿间和牙龈边缘。

      小型喷嘴盒

      患者可将额外喷嘴存放在小型时尚喷嘴盒中，保持卫生。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        按摩
        舒爽按摩
        强度
        10

      • 清洁效能

        性能
        清除多达 99.9% 的牙菌斑*

      • 包含

        Power Flosser
        1
        F1 标准喷嘴
        1
        F2 舒适型喷嘴
        1
        F3 Quad Stream 喷嘴
        1
        喷嘴存储盒
        1

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        喷嘴附件
        轻松卡入和取下

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。