清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。 查看所有优势
清洁脉动中会短暂暂停，这会促使患者将喷嘴滑至下一个齿间间隙，以确保实现全面口腔清洁。
专为贴心清洁而设计，让您的患者免打扰他人，即可获得出色效果。
您的患者可尽享根据其需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁；敏感模式更轻柔，适合敏感牙龈；按摩模式可舒缓和刺激牙龈。您的患者可随时使用 LED 指示灯显示作为指示，调整强度，达到其所需的舒适度。
为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。
带有软质橡胶端的舒适型喷嘴，适用于牙龈敏感的患者。
标准喷嘴，强力清洁牙间隙，去除牙菌斑和齿间残留物
患者用完后，只需将手柄放回简易磁性底座即可，手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。
600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子，盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。
出众的十字形喷嘴可形成四道宽流，彻底清洁齿间和牙龈边缘。
患者可将额外喷嘴存放在小型时尚喷嘴盒中，保持卫生。
模式
清洁效能
包含
操作简易
功率
服务