清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑*
享受轻松、深层的牙齿清洁，改善您的牙龈健康。我们的 Quad Stream 技术让您不费吹灰之力覆盖更多区域，而脉冲波技术轻轻地引导您逐一清洁各个牙齿，毫不费力。 查看所有优势
X 形水流可覆盖更多的表面积，相比手动使用牙线清洁的更快速，更深层，毫不费力。
柔和的水流脉冲引导您逐一清洁各个牙齿，确保不会错过任何部位。
专为贴心清洁而设计，免打扰他人，即可获得出色效果。
尽享根据您需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流，实现日常出色清洁效果；深度清洁使用出众脉冲，旨在更彻底地清洁；敏感模式更轻柔，适合敏感牙龈；按摩模式可舒缓和刺激牙龈。在您需要时，可随时使用 LED 指示灯显示作为指示，调整强度，达到您所需的舒适度。
为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果，请使用 Quad Stream 喷嘴，它可形成四股水流，将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈，每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。
想要呵护敏感牙龈？卡入舒适型喷嘴，然后沿着牙龈轻轻引导软质橡胶尖端。
使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。
用完后，只需将手柄放回简易磁性底座即可，手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。
600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子，盛水量足以用于一次清洁。如需注水，只需将其拉出，注水，然后再扣回。
将额外喷嘴存放在我们的小型时尚喷嘴盒中，保持卫生。
模式
健康益处
包含
操作简易
功率
服务
性能