如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 3 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。
刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C1 ProResults 刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
兼容性
设计和外观
包含
质量和性能
健康益处