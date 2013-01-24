飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Sonicare C1 ProResults

标准型声波震动牙刷头

HX6013/63
Sonicare
Sonicare
  • 良好性能，出色品质。 良好性能，出色品质。 良好性能，出色品质。
    -{discount-value}

    Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头

    HX6013/63

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥179.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。 查看所有优势

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥179.00

    Philips Sonicare C1 ProResults 标准型声波震动牙刷头

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare C1 ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望获得出色清洁体验的 Sonicare 新老用户，可提供出色价值。 查看所有优势

    相似产品

    See all c1-proresults

      良好性能，出色品质。

      非凡性能，价值体现。

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      比手动牙刷高出 3 倍的牙菌斑清除效果

      比手动牙刷高出 3 倍的牙菌斑清除效果

      排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 3 倍的牙菌斑。弧形刷毛贴合牙齿，能轻松清洁难以触及的部位。

      每天都获得有效的去除牙菌斑效果

      每天都获得有效的去除牙菌斑效果

      刷头在使用 3 个月后效果会变差，而我们可以就此进行提示。只需监测蓝色更换提示刷毛，当其变为白色时，便需要更换刷头了。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，C1 ProResults 刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个 ProResults 标准牙刷头（C1）

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • ProtectiveClean

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        清除多达 2 倍的牙菌斑

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 较手动牙刷相比