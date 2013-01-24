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Philips Sonicare For Kids

标准型声波震动牙刷头

HX6041/11
Sonicare
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    Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头

    HX6041/11

    瞬间获得出众的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      瞬间获得出众的清洁效能。

      清洁并保护 4 岁以上儿童成长中的牙齿

      • 1 个装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • 儿童友好清洁
      比手动牙刷的效率高出 75%

      比手动牙刷的效率高出 75%

      经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。更有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程更轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。保证对牙齿更满意或无偿退款。

      7 岁以上

      7 岁以上

      飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，贴合 7 岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为 4 岁以上儿童提供更小的体积小巧牙刷头。

      充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

      充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

      使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得良好但轻柔的清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        1 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 儿童

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        蓝色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        可去除多达 75% 的牙菌斑*

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

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