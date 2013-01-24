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Philips Sonicare For Kids

标准型声波震动牙刷头

HX6042/63
Sonicare
Sonicare
  • 瞬间获得出众的清洁效能。 瞬间获得出众的清洁效能。 瞬间获得出众的清洁效能。
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    Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头

    HX6042/63

    瞬间获得出众的清洁效能。

    Sonicare For Kids 牙刷头十分适合小嘴和成长中的牙齿。专用于 For Kids 电动牙刷，二者搭配使用可带来愉悦的安全体验，帮助儿童找到乐趣和养成良好的习惯。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥139.00

    Philips Sonicare For Kids 标准型声波震动牙刷头

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      瞬间获得出众的清洁效能。

      清洁并保护7岁以上儿童成长中的牙齿

      • 2 盒装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • 儿童友好清洁
      7岁以上

      7岁以上

      飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，贴合7岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。

      比手动牙刷的效率高出 75%

      比手动牙刷的效率高出 75%

      经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。更有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程更轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。保证对牙齿更满意或无偿退款。

      充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

      充分利用每秒钟，带来出众的清洁效能

      使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        2 个 Sonicare for Kids 标准牙刷头

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        Aqua
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准
        刷头材料
        不含双酚 A

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        可去除多达 75% 的牙菌斑*

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        儿童

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