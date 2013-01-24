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Philips Sonicare Sensitive

标准型声波震动牙刷头

HX6052/05
Sonicare
Sonicare
  • 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。
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    Philips Sonicare Sensitive 标准型声波震动牙刷头

    HX6052/05

    柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    飞利浦 Sonicare Sensitive 牙刷头特别适合那些希望减缓敏感牙齿和牙龈疼痛的人士。 查看所有优势

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

      为敏感牙齿和牙龈带来非凡的清洁效果

      • 2 盒装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • 适合敏感牙齿和牙龈
      采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

      采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

      这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。它还采用特别的外形设计，能缓和对牙齿的冲击，带来更轻柔的刷牙体验。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

      经临床证明，较手动牙刷相比，我们的飞利浦 Sonicare 敏感型牙刷头可提供较好的牙菌斑去除效果。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保高效清洁

      提示型刷毛可确保高效清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        2 支敏感型标准牙刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        柔软
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        有助于去除牙菌斑

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月

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