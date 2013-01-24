每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX6897/22
HX6856/12
HX6855/12
HX6851/59
HX6803/02
HX6808/02
HX6877/27
HX6859/12
HX6806/02
HX6805/34
HX6421/51
HX6853/12
HX6874/42
HX6850/60
HX6809/02
HX6800/06
HX6712/04
HX6857/20
HX6711/02
HX6871/42
HX6807/02
HX6721/33
HX6761/03
提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。
轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁
刷毛核心区的超柔刷毛比 ProResults 牙刷头的刷毛要柔软 25%。带来更有效、更柔和的清洁效果。
创新刷头规格，提供柔和呵护，同时可刷洗敏感牙齿和牙龈。
轻柔去除牙菌斑，体验完全洁净和光滑之感。
操作简易
技术规格