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Philips Sonicare Sensitive

标准型声波震动牙刷头

HX6053
Sonicare
Sonicare
  • 轻柔高效地清洁。 轻柔高效地清洁。 轻柔高效地清洁。
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    Philips Sonicare Sensitive 标准型声波震动牙刷头

    HX6053

    轻柔高效地清洁。

    飞利浦 Sonicare HX6053/60 电动牙刷的替换牙刷。温柔呵护牙齿和牙龈，有效去除牙菌斑。 查看所有优势

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      轻柔高效地清洁。

      卡入式电动牙刷头

      • 3 支装
      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。

      卡入式刷头

      卡入式刷头

      轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁

      极致柔软的刷毛，清洁更有效、更温和

      刷毛核心区的超柔刷毛比 ProResults 牙刷头的刷毛要柔软 25%。带来更有效、更柔和的清洁效果。

      创新刷头规格，提供柔和呵护

      创新刷头规格，提供柔和呵护，同时可刷洗敏感牙齿和牙龈。

      轻柔去除牙菌斑，体验完全洁净和光滑之感

      轻柔去除牙菌斑，体验完全洁净和光滑之感。

      技术规格

      • 操作简易

        适用型号
        • 健康净白型
        • FlexCare
        • 深层净护型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • HydroClean
        牙刷头系统
        轻松卡入式牙刷头，保证清洁

      • 技术规格

        工作时间
        为了获得最佳效果，建议每三个月更换一次牙刷头。

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