每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX6859/12
HX6853/12
HX6800/06
HX3226/22
HX2421/04
HX6871/42
HX6856/12
HX9351/52
HX6761/03
HX3216/13
HX3216/01
HX6803/02
HX6421/51
HX6857/20
HX6721/33
HX6712/04
HX3714/01
HX3226/51
HX9352/04
HX6874/42
HX6855/12
HX6851/59
HX6850/60
HX6805/34
HX3734/03
HX2421/03
HX9361/62
HX8911/03
HX6877/27
HX6809/02
HX3226/41
HX2421/05
HX2421/02
HX6897/22
HX6808/02
HX6807/02
HX6806/02
HX6711/02
HX3216/31
提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。
*在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑
轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁
增加 44% 的刷毛，进行更为彻底地清洁。
钻石形刷毛可创造更多刮擦面，迅速去除牙菌斑。
中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。
操作简易
技术规格