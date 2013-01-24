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Philips Sonicare W DiamondClean

标准型声波震动牙刷头

HX6066/71
Sonicare
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  • 1 周内实现牙齿美白 1 周内实现牙齿美白 1 周内实现牙齿美白
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    Philips Sonicare W DiamondClean 标准型声波震动牙刷头

    HX6066/71

    1 周内实现牙齿美白

    W DiamondClean 刷头帮助深度清洁表面牙渍，让您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势

    Philips Sonicare W DiamondClean 标准型声波震动牙刷头

    1 周内实现牙齿美白

    W DiamondClean 刷头帮助深度清洁表面牙渍，让您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势

    1 周内实现牙齿美白

    W DiamondClean 刷头帮助深度清洁表面牙渍，让您绽放闪亮、洁白笑容。这款刷头还能在进行专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势

    Philips Sonicare W DiamondClean 标准型声波震动牙刷头

    1 周内实现牙齿美白

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      1 周内实现牙齿美白

      卓越的清洁功能，去除牙渍令牙齿更洁白

      • 6 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

      比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

      密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

      钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿

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      DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果**。W DiamondClean 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 Philips One 和 Essence 之外，W DiamondClean 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        6 W DiamondClean 标准牙刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        BrushSync 模式配对

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        牙龈健康
        帮助改善牙龈健康
        去除牙菌斑
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        美白
        只需一周时间，牙齿更加亮白

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          奖项

          • 较手动牙刷相比
          • *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容