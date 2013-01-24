密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果**。W DiamondClean 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来出色的美白效果。您要做的就是开始刷牙。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
除了 Philips One 和 Essence 之外，W DiamondClean 刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
包含
兼容性
设计和外观
质量和性能
健康益处