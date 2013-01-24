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Philips Sonicare DiamondClean

迷你型声波震动牙刷头

HX6072
Sonicare
Sonicare
  • 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。
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    Philips Sonicare DiamondClean 迷你型声波震动牙刷头

    HX6072

    出众清洁，令牙齿更洁白。

    Sonicare 电动牙刷替换刷头。提供理想清洁和美白性能 查看所有优势

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      出众清洁，令牙齿更洁白。

      令牙齿更加洁白的牙刷头

      • 2 盒装
      卡入式刷头

      卡入式刷头

      轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

      提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。

      比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

      比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

      *在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑

      增加 23% 的刷毛，进行更为彻底地清洁

      增加 23% 的刷毛，进行更为彻底地清洁。

      钻石形刷毛，迅速去除牙菌斑

      钻石形刷毛可创造更多刮擦面，迅速去除牙菌斑。

      中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。

      中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。

      技术规格

      • 操作简易

        适用型号
        • 深层净护型
        • FlexCare
        • 健康净白型
        • EasyClean
        • 钻石亮白型
        牙刷头系统
        轻松卡入式牙刷头，保证清洁

      • 技术规格

        工作时间
        为了获得理想效果，建议每三个月更换一次牙刷头。

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