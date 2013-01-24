每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX8911/03
HX6712/04
HX6711/02
HX3226/22
HX3216/13
HX3216/01
HX3734/03
HX2421/04
HX2421/02
HX9361/62
HX9351/52
HX2421/03
HX6761/03
HX3714/01
HX3226/41
HX3216/31
HX2421/05
HX9352/04
HX6721/33
HX3226/51
轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁
提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。
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增加 23% 的刷毛，进行更为彻底地清洁。
钻石形刷毛可创造更多刮擦面，迅速去除牙菌斑。
中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。
操作简易
技术规格