每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
尺寸小巧。定点清洁。
DiamondClean 牙刷头是那些追求深度清洁表面牙渍，绽放闪亮、洁白笑容者的选择。这款刷头还能在进行下一次专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
尺寸小巧。定点清洁。
DiamondClean 牙刷头是那些追求深度清洁表面牙渍，绽放闪亮、洁白笑容者的选择。这款刷头还能在进行下一次专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX9351/52
HX6711/02
HX3734/03
HX6712/04
HX3216/13
HX8911/03
HX3226/41
HX2421/02
HX9361/62
HX9352/04
HX6761/03
HX2421/05
HX3216/01
HX2421/04
HX6721/33
HX3714/01
HX3226/51
HX3216/31
HX2421/03
HX3226/22
飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头 7 天便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿美白。
DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可露出亮白的微笑。
飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得良好但轻柔的清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
包含
兼容性
设计和外观
健康益处
质量和性能