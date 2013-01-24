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Philips Sonicare DiamondClean

迷你型声波震动牙刷头

HX6074/05
Sonicare
Sonicare
  • 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。
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    Philips Sonicare DiamondClean 迷你型声波震动牙刷头

    HX6074/05

    出众清洁，令牙齿更洁白。

    DiamondClean 牙刷头是那些追求深度清洁表面牙渍，绽放闪亮、洁白笑容者的选择。这款刷头还能在进行下一次专业美白护理前很好地保持牙齿的光泽度。 查看所有优势

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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      出众清洁，令牙齿更洁白。

      卓越的清洁功能，去除牙渍令牙齿更洁白

      • 4 个装
      • 体积小巧
      • 卡入式
      • 出众清洁，令牙齿更洁白
      只需一周时间，牙齿更加亮白

      只需一周时间，牙齿更加亮白

      飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头 7 天便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。

      钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿

      钻石形刷毛在 1 周内便可美白牙齿

      DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%* 露出亮白的微笑。

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们无与伦比的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得出众但轻柔的清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保高效清洁

      提示型刷毛可确保高效清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        4 支 DiamondClean 小型牙刷头

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        设计精巧

      • 健康益处

        牙龈健康
        帮助改善牙龈健康
        去除牙菌斑
        有助于去除牙菌斑
        美白
        只需一周时间，牙齿更加亮白

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型

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