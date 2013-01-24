每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX6761/03
HX6712/04
HX6721/33
HX6711/02
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。它还采用特别的外形设计，能缓和对牙齿的冲击，带来更轻柔的刷牙体验。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。
经临床证明，较手动牙刷相比，我们的飞利浦 Sonicare 敏感型牙刷头可提供较好的牙菌斑去除效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
包含
兼容性
设计和外观
健康益处
质量和性能