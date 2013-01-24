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Philips Sonicare 2 Series plaque control

2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

HX6215/29
Sonicare
Sonicare
  • 清除多达 6 倍的牙菌斑* 清除多达 6 倍的牙菌斑* 清除多达 6 倍的牙菌斑*
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    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

    HX6215/29

    清除多达 6 倍的牙菌斑*

    只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥389.00

    Philips Sonicare 2 Series plaque control 2 系列牙菌斑防御型电动牙刷

    清除多达 6 倍的牙菌斑*

    只需轻触按钮，即可获得非凡的牙菌斑去除效果 查看所有优势

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    清除多达 6 倍的牙菌斑*

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      清除多达 6 倍的牙菌斑*

      *与手动牙刷相比

      • 1 种模式
      • 1 个牙刷头
      使用我们的 ProResults 刷头，可清除多达 7 倍的牙菌斑

      使用我们的 ProResults 刷头，可清除多达 7 倍的牙菌斑

      卡入 ProResults 牙龈健康刷头，享受卓越的护龈体验。我们的刷毛可高效、轻柔地清洁齿龈，即使是难以触及的部位。其可以清除多达 7 倍的牙菌斑*，轻柔缓冲效果，带来格外舒适的刷牙体验。

      更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙

      更有效地去除牙菌斑，有助于减少蛀牙

      更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙

      我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

      我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

      强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      ProResults 牙龈健康刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      无论您有什么特殊需求，使用 2 系列牙菌斑防御型刷头均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁

      • 包含

        手柄
        1 支 2 系列牙菌斑防御型刷头
        刷头
        1 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头
        充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        浅绿底白

      • 清洁效能

        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除多达 6 倍的牙菌斑*
        健康益处
        有助于减少蛀牙
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 2 周

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        镍氢电池
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          奖项

          • 较手动牙刷相比