卡入 ProResults 牙龈健康刷头，享受卓越的护龈体验。我们的刷毛可高效、轻柔地清洁齿龈，即使是难以触及的部位。其可以清除多达 7 倍的牙菌斑*，轻柔缓冲效果，带来格外舒适的刷牙体验。
更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少蛀牙
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
ProResults 牙龈健康刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。
无论您有什么特殊需求，使用 2 系列牙菌斑防御型刷头均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务