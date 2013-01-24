如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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临床试验证明，可通过三种方式改善牙龈健康：减少发红、肿胀、出血（网站）
这款牙刷可高效去除牙龈周围的牙菌斑。相较于手动牙刷，仅在两周内即可帮助减少多达 100% 的牙菌斑
具有三种可定制强度设置（低、中和高），您可以选择适当的功率级别，以确保牙龈周围的刷牙感觉舒适为宜。刷牙 1.5 秒之后，您必须按两次按钮以切换模式。按一次可暂停，按第二此可进行切换。
与手动刷牙相比可清除牙龈周围多达 6 倍的牙菌斑。
我们的 Sonicare 技术可产生独特的流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而获得轻柔的清洁的效果
飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷采用特殊的 Smartimer 两分钟智能计时器，可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间
采用 Quadpacer 30 秒时段计时器，有助于促进整个口腔的清洁。这款牙刷每 30 秒发出蜂鸣音，表明是时候清洁口腔的另一个区域了。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务