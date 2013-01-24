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Philips Sonicare 4200 Series

充电式声波震动牙刷

HX6801/36
Sonicare
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  • 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。
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    Philips Sonicare 4200 Series 充电式声波震动牙刷

    HX6801/36

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿 查看所有优势

    Philips Sonicare 4200 Series 充电式声波震动牙刷

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿 查看所有优势

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿 查看所有优势

    Philips Sonicare 4200 Series 充电式声波震动牙刷

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿 查看所有优势

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      洁齿“净界”升级。温和又护龈。

      仅 1 周内实现牙齿美白。

      • 内置压力传感器
      • 1 种清洁模式
      • 1 种 BrushSync 功能
      只需一周时间，牙齿更加亮白

      只需一周时间，牙齿更加亮白

      钻石亮白刷头（W2），去除表面污渍，露出洁白笑容。其去渍刷毛密集排列在中央，短短一周，可去除多达两倍色渍。

      连接智能刷柄和智能刷头

      连接智能刷柄和智能刷头

      支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

      适应新牙刷的好方式

      适应新牙刷的好方式

      开始新例程要花时间习惯。这就是为什么我们的 Easy start 刷牙动力增强程序能为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

      鼓励您彻底刷牙

      鼓励您彻底刷牙

      当您消耗了足够的时间对口腔进行彻底清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      旅行可轻松携带

      旅行可轻松携带

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        2 种强度

      • 包含

        手柄
        1 4200 系列
        刷头
        1 个钻石亮白型刷头 (W2)
        旅行收藏盒
        1
        充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        白色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        有助于减少蛀牙
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        美白益处
        1 周内实现牙齿美白

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 始终了解
        • 何时更换刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        刷牙时间
        长达 2 周
        更换提醒
        • 提醒图标亮起
        • 始终确保卓越效果

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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