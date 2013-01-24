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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

充电式声波震动牙刷

HX6859/12
Sonicare
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  • 轻轻松松，让牙龈更健康。 轻轻松松，让牙龈更健康。 轻轻松松，让牙龈更健康。
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 充电式声波震动牙刷

    HX6859/12

    轻轻松松，让牙龈更健康。

    相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术将牙龈健康程度提至理想状态 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥739.00

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 充电式声波震动牙刷

    轻轻松松，让牙龈更健康。

    相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术将牙龈健康程度提至理想状态 查看所有优势

    轻轻松松，让牙龈更健康。

    相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术将牙龈健康程度提至理想状态 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥739.00

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 充电式声波震动牙刷

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      相比手动刷牙，我们将牙龈健康程度提至理想状态

      • 内置压力传感器
      • 3 种模式
      • 1 种 BrushSync 功能
      • 旅行收藏盒
      有效改善牙龈健康*

      有效改善牙龈健康*

      密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可清除牙龈周围的牙菌斑，与手动牙刷相比，更加有效改善牙龈健康。此外，特殊的弯曲电动头可触及口腔后部的牙齿，使口气清新。

      从三种模式中进行选择

      从三种模式中进行选择

      这款牙刷可以让您根据自己的需求自定义刷牙模式，有三种模式可供选择。清洁模式为您提供标准出色的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您轻柔地按摩牙龈。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来有效的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成抗牙菌斑的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到高效的清洁效果。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。

      连接智能刷柄和智能刷头

      连接智能刷柄和智能刷头

      支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

      鼓励您刷牙

      鼓励您刷牙

      当您消耗了足够的时间对口腔进行清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。

      旅行可轻松携带

      旅行可轻松携带

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现出色的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        亮白
        清除表面牙齿色斑

      • 包含

        手柄
        1 个 ProtectiveClean
        刷头
        1 个牙龈保健型刷头 (G2)
        旅行收藏盒
        1
        充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        白色和浅蓝色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        • 短短两周内提升牙龈健康
        • 有助于减少蛀牙
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 更换提醒
        始终了解何时更换刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        更换提醒
        • 始终确保卓越效果
        • 提醒图标亮起
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        刷牙时间
        长达 2 周

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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