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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

充电式声波震动牙刷

HX6871/42
Sonicare
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  • 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。 洁齿“净界”升级。温和又护龈。
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 充电式声波震动牙刷

    HX6871/42

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥929.00

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 充电式声波震动牙刷

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿。 查看所有优势

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥929.00

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 充电式声波震动牙刷

    洁齿“净界”升级。温和又护龈。

    您可以好好感受下，相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术可以在 1 周内美白牙齿。 查看所有优势

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      洁齿“净界”升级。温和又护龈。

      仅 1 周内实现牙齿美白。

      • 内置压力传感器
      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 种 BrushSync 功能
      • 旅行收藏盒
      只需一周时间，牙齿更加亮白

      只需一周时间，牙齿更加亮白

      钻石亮白刷头（W2），去除表面污渍，露出洁白笑容。其去渍刷毛密集排列在中央，短短一周，可去除多达两倍色渍。

      三种模式、三种强度设置

      三种模式、三种强度设置

      这款牙刷可以定制刷牙模式，有三种模式和三种强度可供选择。清洁模式为您提供标准出色的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您可以轻柔按摩牙龈。强度调节允许您在“高”“中”“低”三种强度中切换。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

      您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来有效的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成抗牙菌斑的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到高效的清洁效果。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。

      连接智能刷柄和智能刷头

      连接智能刷柄和智能刷头

      支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

      刷头选择最佳模式和强度

      刷头选择最佳模式和强度

      想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。BrushSync 模式配对会告知智能刷柄您使用的是哪种智能刷头。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应为您选择哪种优化模式和强度。您只需按下电源按钮即可完成操作。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

      鼓励您刷牙

      鼓励您刷牙

      当您消耗了足够的时间对口腔进行清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。

      旅行可轻松携带

      旅行可轻松携带

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现出色的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        手柄
        1 个 ProtectiveClean
        刷头
        1 个钻石亮白型刷头 (W2)
        旅行收藏盒
        1
        充电器
        1

      • BrushSync 模式配对

        牙菌斑清除型刷头（C2）
        与清洁模式配对
        1 个 牙龈护理型刷头（G2）
        与牙龈呵护模式配对
        钻石亮白型刷头（W2）
        与亮白模式配对

      • 设计和外观

        颜色
        海军蓝

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        健康益处
        • 短短两周内提升牙龈健康
        • 有助于减少蛀牙
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 更换提醒
        始终了解何时更换刷头
        BrushSync 技术
        连接智能刷柄和智能刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        刷牙时间
        长达 2 周

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 2 周

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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