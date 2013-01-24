如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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钻石亮白刷头（W2），去除表面污渍，露出洁白笑容。其去渍刷毛密集排列在中央，短短一周，可去除多达两倍色渍。
这款牙刷可以定制刷牙模式，有三种模式和三种强度可供选择。清洁模式为您提供标准出色的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您可以轻柔按摩牙龈。强度调节允许您在“高”“中”“低”三种强度中切换。
您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。
Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来有效的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成抗牙菌斑的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到高效的清洁效果。
您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。
支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。
想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。BrushSync 模式配对会告知智能刷柄您使用的是哪种智能刷头。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应为您选择哪种优化模式和强度。您只需按下电源按钮即可完成操作。
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。
当您消耗了足够的时间对口腔进行清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。
我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。
模式
包含
BrushSync 模式配对
设计和外观
清洁效能
精锐感知科技
操作简易
技术规格
功率
服务
HX9063/96
HX9063/67
HX6066/69
HX6064/67
HX6063/96
HX6063/67
HX9053/96
HX9013/67
HX9003/67
HX9073/96
HX6066/71
HX9053/67
HX9031/67
HX6016/63
HX6013/63
HX6011/63
HX6053/63