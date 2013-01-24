刷头选择最佳模式和强度

想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。BrushSync 模式配对会告知智能刷柄您使用的是哪种智能刷头。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应为您选择哪种优化模式和强度。您只需按下电源按钮即可完成操作。