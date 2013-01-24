更深入清洁牙齿
具角度的声波震动牙刷帮助您更深入地清洁牙齿。Sonicare 声波震动牙刷特殊的流动洁力可深入作用到牙齿之间及难以触及到的区域，同时按摩牙龈，从而为您带来与众不同的刷牙体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更深入清洁牙齿
具角度的声波震动牙刷帮助您更深入地清洁牙齿。Sonicare 声波震动牙刷特殊的流动洁力可深入作用到牙齿之间及难以触及到的区域，同时按摩牙龈，从而为您带来与众不同的刷牙体验。
更深入清洁牙齿
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更深入清洁牙齿
具角度的声波震动牙刷帮助您更深入地清洁牙齿。Sonicare 声波震动牙刷特殊的流动洁力可深入作用到牙齿之间及难以触及到的区域，同时按摩牙龈，从而为您带来与众不同的刷牙体验。
超软的圆形刷毛，温柔呵护牙齿和牙龈
经实验证明，可显著有效地去除咖啡渍、茶渍和烟渍，从而令牙齿更加自然洁白。
以下情况可以放心使用您的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷：用于牙齿矫正器（在牙齿矫正器上使用时，刷头磨损较快）、牙齿修复（补牙、齿冠、烤瓷牙）及牙周袋。
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
2 分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间
刷牙动力在最初 12 次使用时将逐次提升，带给使用者更缓和的 Sonicare 体验
轻柔且有效地作用于牙缝和牙龈。
帮助清洁难以触及到的区域。
其它功能
技术规格
附件
清洁效能