主页
产品
返回
产品
视听产品
产品
视听产品
电视、显示器和视频
视听产品
电视、显示器和视频
电视
显示器
投影仪
媒体播放机
Wi-Fi 和连接
音频
视听产品
音频
家庭音响
平板影院
耳机
无线扬声器
派对扬声器
通信
视听产品
通信
手机和平板电脑
有线电话
录音机
传真机
附件
视听产品
附件
线缆和连接性
电源解决方案
手机附件
电脑附件
个人护理
产品
个人护理
男士专用
个人护理
男士专用
面部剃须刀
面部造型器和理容套件
理发器
美体护理器
面部肌肤
附件和替换件
剃须刀品牌故事
OneBlade 小T刀
女士专用
个人护理
女士专用
肌肤护理
脱毛
美发护发
口腔护理
个人护理
口腔护理
电动牙刷
返回
电动牙刷
9900 Prestige
DiamondClean Smart
钻石亮白型
ExpertClean
致臻护齿型（已连接）
致臻护齿型
深层净护型
ProtectiveClean
2 系列牙菌斑防御型
HealthyWhite+
健康净白型
DailyClean
儿童电动牙刷
EasyClean
Elite+
牙刷附件
所有 电动牙刷
牙刷头
喷气式洁牙器
清新口气
选购帮助
光照护理
个人护理
光照护理
光照护理
母婴护理
产品
母婴护理
母乳喂养
母婴护理
母乳喂养
吸乳器和护理
温奶器和消毒锅
新安怡品牌介绍
奶瓶奶嘴
母婴护理
奶瓶奶嘴
婴儿奶瓶和奶嘴
安抚奶嘴
入门套装及婴儿礼盒套装
其他
母婴护理
其他
婴儿辅食机和餐具
肌肤护理
啜饮杯
出行用品
母婴护理
出行用品
婴儿推车
儿童安全座椅
厨房及家居
产品
厨房及家居
饮品
厨房及家居
饮品
咖啡
电水壶
榨汁机
厨房电器
厨房及家居
厨房电器
电饭煲
压力锅
搅拌机
手持式搅拌机
空气炸锅
面条机
烹饪
食品料理家电
烹饪配件
面包机
NutriU应用程序 -空气炸锅食谱和小贴士
熨烫和清洁
厨房及家居
熨烫和清洁
电熨斗和挂烫机
吸尘器
真空吸尘器附件
水处理
厨房及家居
水处理
饮水解决方案
热水解决方案
浴室设施
空气处理
厨房及家居
空气处理
空气净化器和空气加湿器
空调扇和取暖器
空气净化器介绍
空调扇和冷风扇
空调
智能安防
厨房及家居
智能安防
智能门锁
电子保险柜
照明
产品
照明
飞利浦 秀 智能照明
照明
飞利浦 秀 智能照明
飞利浦 秀 智能照明
家居照明
照明
家居照明
家居照明
健康
产品
健康
睡眠呼吸
健康
睡眠呼吸
睡眠和呼吸护理
睡眠呼吸整体解决方案
睡眠治疗产品
家庭无创通气治疗
制氧机
雾化治疗
面罩及附件
听力解决方案
健康
听力解决方案
了解听力和听力损失
飞利浦助听器
汽车
产品
汽车
汽车
汽车
汽车
车灯
卤素灯
氙气灯
LED灯
所有 车灯
摩托车
汽车
摩托车
摩托车灯
所有 摩托车灯
配件
汽车
配件
汽车空气质量
行车记录器
胎压监测
车载音响
联系飞利浦
汽车
联系飞利浦
汽车支持
商店定位器
关于我们
汽车
关于我们
飞利浦汽车照明
附件
产品
附件
个人护理产品附件
附件
个人护理产品附件
剃须刀附件
个人护理附件
母婴护理产品附件
附件
母婴护理产品附件
母婴护理产品附件
厨房家居产品附件
附件
厨房家居产品附件
家居产品附件
咖啡产品附件和部件
售后服务
会员商城
售后服务
返回
售后服务
帮助中心
售后网点
官方授权网店
购买附件
飞利浦应用下载
联系我们
新闻中心
飞利浦俱乐部
关于飞利浦
返回
关于飞利浦
公司概况
设计
研发
可持续发展
新闻中心
投资人关系
招贤纳士
专业类产品
返回
专业类产品
医疗保健
专业照明
图标支持搜索
搜索词
电动牙刷
Elite 声波震动牙刷
Sonicare Elite 充电式声波震动牙刷
查看产品
Philips Sonicare Elite
充电式声波震动牙刷
HX7361/02
常见问题解答
手册和文档
注册产品
获得您所需的支持
常见问题解答
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器充电器与 Sonicare 牙刷兼容吗？
飞利浦 Sonicare 牙刷上的 Easy-start 刷牙动力增强功能是什么？
返回至其他问题
返回至其他问题
用户手册和文档
請選擇語言
Svenska
Español
简体中文
Nederlands
繁體中文
Suomeksi
한국어
Dansk
Norsk
Português
Français
Deutsch
Italiano
English
操作手册
PDF 文件, 1.2 MB
2006年3月7日
操作手册
PDF 文件, 3.4 MB
2006年9月27日
操作手册
PDF 文件, 3.4 MB
2006年9月27日
操作手册
PDF 文件, 630.5 kB
2006年3月8日
操作手册
PDF 文件, 1.2 MB
2006年3月7日
操作手册
PDF 文件, 3.4 MB
2006年9月27日
操作手册
PDF 文件, 3.4 MB
2006年9月27日
操作手册
PDF 文件, 1.8 MB
2006年3月8日
操作手册
PDF 文件, 3.4 MB
2006年9月27日
操作手册
PDF 文件, 1.2 MB
2006年3月7日
操作手册
PDF 文件, 1.2 MB
2006年3月7日
操作手册
PDF 文件, 1.2 MB
2006年3月7日
操作手册
PDF 文件, 1.8 MB
2006年3月8日
操作手册
PDF 文件, 1.8 MB
2006年3月8日
产品说明
版本: 2.1
PDF 文件, 415.0 kB
2009年2月13日
显示更多功能
显示较少功能
注册您的产品
跟踪您的产品保修范围
可享受现金返还、礼物和特惠
轻松获得产品支持
注册您的产品
查找服务中心
为了向您提供更多帮助，我们将协助您找到适合您产品的解决方案...
搜索
推荐产品