不使用牙线？那么选择喷气式洁牙器吧。
对于从来不使用牙线的人，用喷气式洁牙器可以便捷地清洁牙间隙。喷气式洁牙器可与漱口液或水配合使用，采用出众的微爆气流技术，帮助您清除难以触及的牙菌斑。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。使用喷气式洁牙器三个月后，96% 不连续使用牙线的人士每周 4 日或更多的持续使用喷气式洁牙器。
使用喷气式洁牙器，30 秒即可完成全口清洁。只需按一下按钮进行单次喷洗，然后移动并重复操作即可。要使用全新自动喷洗功能，请长按按钮，移动引导尖端。它会每隔 1 秒自动喷洗一次。
临床试验证明，Sonicare 喷气式洁牙器可在短短 2 周内改善牙龈健康。
向手柄上的储水池注入漱口液或清新洁净的水，然后按下按钮即可喷洗。储水池容纳的液体足够 2 次使用。
弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。只需沿着牙龈线的牙齿表面滑动，直至尖端贴合齿间的沟槽。
Sonicare 喷气式洁牙器可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
经过精心设计，易于操控，喷气式洁牙器配有舒适的符合人体工程学的手柄和防滑握把。
操作简易
技术规格
功率
服务
包含
清洁效能
设计规格
HX8032/35
HX8032/05