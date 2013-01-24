保证 2 周内呵护更健康的牙龈*
Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波电动牙刷中得以展现。请使用 Sonicare 声波电动牙刷。对于不坚持使用牙线的人，喷气式洁牙器 Ultra 可以较为便捷地清洁牙间隙。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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相较于手动牙刷，飞利浦 Sonicare 电动牙刷仅在 1 周内即可获得 2 倍以上的牙齿美白效果。1 周内便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
HX8032/35
HX8032/05