保证 2 周内呵护更健康的牙龈*
Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波电动牙刷中得以展现。请使用 Sonicare 声波电动牙刷。对于不坚持使用牙线的人，喷气式洁牙器 Ultra 可以较为便捷地清洁牙间隙。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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相较于手动牙刷，飞利浦 Sonicare 电动牙刷仅在 1 周内即可获得 2 倍以上的牙齿美白效果。1 周内便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
DiamondClean 钻石亮白型牙刷头是飞利浦 Sonicare 中的优质美白刷头，具有钻石形刷毛，可轻柔有效地迅速去除表面污渍和牙菌斑。只需 1 周，即可去除因咖啡、茶、红酒、雪茄和香烟而形成的污渍。
飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们优秀的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得良好但轻柔的清洁效果。
喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
HX8032/35
HX8032/05