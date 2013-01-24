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Philips Sonicare

冲牙器与电动牙刷套装

HX8471/03
Sonicare
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  • 保证 2 周内呵护更健康的牙龈* 保证 2 周内呵护更健康的牙龈* 保证 2 周内呵护更健康的牙龈*
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    Philips Sonicare 冲牙器与电动牙刷套装

    HX8471/03

    保证 2 周内呵护更健康的牙龈*

    Sonicare 的出色美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波电动牙刷中得以展现。请使用 Sonicare 声波电动牙刷。对于不坚持使用牙线的人，喷气式洁牙器 Ultra 可以较为便捷地清洁牙间隙。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

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      更优的飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

      • 带 1 个喷嘴和 1 个刷头
      • 玻璃杯充电器、旅行收藏盒
      相较于手动牙刷，可获得 2 倍以上的牙齿美白效果

      相较于手动牙刷，可获得 2 倍以上的牙齿美白效果

      相较于手动牙刷，飞利浦 Sonicare 电动牙刷仅在 1 周内即可获得 2 倍以上的牙齿美白效果。1 周内便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。

      比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑

      比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑

      在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。

      DiamondClean 钻石亮白型牙刷头，展现 Sonicare 的出色美白效果

      DiamondClean 钻石亮白型牙刷头，展现 Sonicare 的出色美白效果

      DiamondClean 钻石亮白型牙刷头是飞利浦 Sonicare 中的优质美白刷头，具有钻石形刷毛，可轻柔有效地迅速去除表面污渍和牙菌斑。只需 1 周，即可去除因咖啡、茶、红酒、雪茄和香烟而形成的污渍。

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      经过精心设计，可大幅增加声波震动

      飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们优秀的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得良好但轻柔的清洁效果。

      可清除多达 99.9% 的牙菌斑***

      可清除多达 99.9% 的牙菌斑***

      喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***

      经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康**

      经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康**

      经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。

      有助于防止牙间隙的蛀牙

      有助于防止牙间隙的蛀牙

      飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。

      微爆气流技术

      微爆气流技术

      经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      三次喷射定制设置

      三次喷射定制设置

      可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。

      一种养成健康习惯的简单方法

      一种养成健康习惯的简单方法

      齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现出色的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        波兰语
        让您的牙齿亮丽洁白
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑

      • 包含

        喷气式洁牙器 Ultra 手柄
        1
        喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴
        1
        牙刷柄
        1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
        刷头
        1 个 DiamondClean 标准牙刷头
        旅行收藏盒
        USB 旅行充电器
        充电器
        1
        杯式充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        黑色

      • 清洁效能

        性能
        • 清除多达 99.9% 的牙菌斑**
        • 清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        • 短短两周内提升牙龈健康
        • 60 秒内清洁整个口腔
        定制设置
        • 自动喷射或手动喷射
        • 单次/两次/三次喷射***
        可实现更优效果
        每 6 个月更换一次喷嘴
        经临床试验证明的效果
        • 具有如牙线一样的效果
        • 可改善牙龈健康
        • 可减少牙菌斑
        • 可减少牙龈出血
        速度
        高达 31000 次电刷运动/分钟
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        美白益处
        2 倍更佳的美白牙齿效果*

      • 操作简易

        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        电量不足指示
        手柄 LED 可显示充电量
        喷嘴附件
        轻松卡入和取下
        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        显示屏
        液晶显示屏
        电池寿命
        1-3 周*****

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        多电压充电器

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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            • * 配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
            • * * 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
            • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下
            • * * * * 取决于使用的喷射设置
            • * * *喷气式洁牙器 Ultra 和 Pro 是相同的产品，但名称可能会因国家/地区和渠道而异。