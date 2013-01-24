在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
相较于手动牙刷，飞利浦 Sonicare 电动牙刷仅在 1 周内即可获得 2 倍以上的牙齿美白效果。1 周内便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
1) 充电杯 - 只需将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷放在充电杯中即可充电。也可用于刷牙后漱口。2) 充电式旅行收藏盒 - 通过 USB 连接至笔记本电脑或使用电源插座进行充电。让您随时随地携带 DiamondClean 钻石亮白型声波震动牙刷。
喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
向手柄上的储水器注入漱口液或水，然后点压即可清洁。与漱口液配合使用，可享受终极清新体验和抑菌效果。
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
借助喷气式洁牙器 Ultra，每天可在 60 秒内完成全口清洁。只需选择喷射频率（单次、两次或三次），按住激活按钮即可连续自动喷射，至于手动喷射模式，可通过按下按键并松开切换至手动模式。
齿间清洁对整体口腔健康都十分重要。喷气式洁牙器 Ultra 可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
HX8032/35
HX8032/05