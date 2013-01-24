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Philips Sonicare HealthyWhite+

充电式声波震动牙刷

HX8911/03
Sonicare
Sonicare
  • 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍* 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍* 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ 充电式声波震动牙刷

    HX8911/03

    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

    每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    Philips Sonicare HealthyWhite+ 充电式声波震动牙刷

    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

    每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势

    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

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    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

    每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势

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      仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

      *与手动牙刷相比

      • 2 种模式
      • 6 种个性化设置
      • 1 支牙刷头
      短短两周内提升牙龈健康

      短短两周内提升牙龈健康

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。

      清洁和牙龈按摩模式

      清洁和牙龈按摩模式

      2 分钟清洁模式可有效去除牙菌斑（牙科专家推荐的刷牙时间）。牙龈按摩模式可刺激并轻柔地按摩牙龈。

      6 种个性化设置

      6 种个性化设置

      飞利浦 Sonicare 牙刷可以混合搭配模式（清洁模式、牙龈按摩模式）和 3 档强度，为您带来出色的舒适度和清洁效果。

      安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

      安全适用于接受畸齿矫正、口腔治疗和烤瓷牙的患者

      飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进高效刷牙

      30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        牙龈按摩模式
        按摩牙龈
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        牙刷柄
        1 支 健康净白型牙刷手柄
        刷头
        1 个牙龈健康牙刷头
        充电器
        1

      • 设计和外观

        颜色
        冰霜蓝

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除高达 90% 的牙齿色斑*
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        健康益处
        • 帮助改善牙龈健康
        • 短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        帮助洁白牙齿

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • 较手动牙刷相比
          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下