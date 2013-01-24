仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*
每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
2 分钟清洁模式可有效去除牙菌斑（牙科专家推荐的刷牙时间）。牙龈按摩模式可刺激并轻柔地按摩牙龈。
飞利浦 Sonicare 牙刷可以混合搭配模式（清洁模式、牙龈按摩模式）和 3 档强度，为您带来出色的舒适度和清洁效果。
飞利浦 Sonicare 电动牙刷动作轻柔，安全适用于接受口腔治疗的患者，包括接受畸齿矫正、植入物和烤瓷牙的患者，因此您可以放心刷牙。
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
我们的声波技术可产生出众的流动洁力，驱动水流温和地深入齿间，从而获得彻底但轻柔的清洁效果
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务