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Philips Sonicare HealthyWhite+

充电式声波震动牙刷

HX8962/05
Sonicare
Sonicare
  • 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍* 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍* 仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ 充电式声波震动牙刷

    HX8962/05

    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

    每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥839.00
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    仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

    每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势

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      仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*

      *与手动牙刷相比

      • 2 种模式
      • 6 种个性化设置
      • 2 支牙刷头
      净白模式：实践证明可有效清除牙渍

      净白模式：实践证明可有效清除牙渍

      2 分钟清洁模式提供有效的牙菌斑去除效果（牙科专家建议的刷牙时间）。美白模式可去除表面牙渍，让您的牙齿亮丽洁白。去除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍等。2 周内便可令牙齿加倍亮白。

      6 种个性化设置

      6 种个性化设置

      飞利浦 Sonicare 牙渍去除牙刷可以混合搭配模式（清洁模式、美白模式）和 3 档强度，为您带来理想的舒适度和清洁效果。

      比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

      比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

      *在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑

      短短两周内提升牙龈健康

      短短两周内提升牙龈健康

      这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

      Quadpacer 30 秒时段计时器可促进有效刷牙

      30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      两分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      Sonicare 流动洁力，强力清洁齿间

      飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。

      较手动牙刷多去除 90% 的牙齿色斑*

      本款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可多去除 90% 的牙齿色斑，让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        白色
        清除表面牙齿色斑
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        牙刷柄
        1 支 健康净白型牙刷手柄
        刷头
        • 1 个 ProResults 标准牙刷头
        • 1 个 ProResults 迷你型牙刷头
        充电器
        1
        旅行收藏盒
        1

      • 设计和外观

        颜色
        雾白

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除高达 90% 的牙齿色斑*
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        健康益处
        帮助改善牙龈健康
        美白益处
        帮助洁白牙齿

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**
        电池类型
        锂离子

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • 较手动牙刷相比
          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下