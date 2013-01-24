仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*
每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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仅用一周时间便可清除多达一倍的牙渍*
每一天您都能尽情绽放笑容，尽享您喜爱的食品和饮料！事实证明，飞利浦 Sonicare 美白充电式牙刷只需一周时间便可清除多达一倍的牙渍*，让牙齿加倍亮白。 查看所有优势
2 分钟清洁模式提供有效的牙菌斑去除效果（牙科专家建议的刷牙时间）。美白模式可去除表面牙渍，让您的牙齿亮丽洁白。去除日常形成的牙渍，如咖啡渍、茶渍、烟渍和红酒渍等。2 周内便可令牙齿加倍亮白。
飞利浦 Sonicare 牙渍去除牙刷可以混合搭配模式（清洁模式、美白模式）和 3 档强度，为您带来理想的舒适度和清洁效果。
*在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷能够以出色的方式清洁牙齿和牙龈周围，可在短短两周内改善牙龈健康。
30 秒时段计时器指示您何时完成对口腔每一个区域的清洁，并提示您继续下一区域，从而在口腔中实现更加一致的清洁体验
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的 2 分钟定时器，有助于保证符合牙科专家建议的刷牙时间
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷特有的流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
本款飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷可多去除 90% 的牙齿色斑，让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务