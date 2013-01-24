每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
出众的清洁效能。 深层清洁牙缝。
飞利浦 Sonicare 齿间呵护牙刷头特别适合那些希望阻止牙菌斑形成、减少牙龈出血和发炎，想要展现健康迷人微笑的人士。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出众的清洁效能。 深层清洁牙缝。
飞利浦 Sonicare 齿间呵护牙刷头特别适合那些希望阻止牙菌斑形成、减少牙龈出血和发炎，想要展现健康迷人微笑的人士。 查看所有优势
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX6897/22
HX6857/20
HX6856/12
HX6853/12
HX6803/02
HX6761/03
HX6807/02
HX6421/51
HX9172/38
HX6874/42
HX6871/42
HX6850/60
HX6877/27
HX6859/12
HX6855/12
HX6808/02
HX6800/06
HX6721/33
HX6712/04
HX6851/59
HX6805/34
HX6806/02
HX6809/02
HX6711/02
InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长、密集排列的优质刷毛，可去除藏匿于牙缝深处的牙菌斑。经临床证明，只需使用两周即可减少牙龈出血和发炎。
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头具有加长的高密度刷毛，旨在去除藏匿于牙缝深处和其他难以触及区域的牙菌斑。
经临床证明，只需使用四周飞利浦 Sonicare 齿间呵护牙刷头，可比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
包含
兼容性
设计和外观
健康益处
质量和性能