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Philips Sonicare ic Intercare

标准型声波震动牙刷头

HX9013/67
Sonicare
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  • 深层清洁牙缝。清洁效果出众。* 深层清洁牙缝。清洁效果出众。* 深层清洁牙缝。清洁效果出众。*
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    Philips Sonicare ic Intercare 标准型声波震动牙刷头

    HX9013/67

    深层清洁牙缝。清洁效果出众。*

    与手动牙刷相比，ic InterCare 齿间呵护牙刷头凭借先进的植毛技术和加长刷毛，帮助您更有效地清除牙间隙中的牙菌斑，可在两周内改善您的牙龈健康。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥209.00

    Philips Sonicare ic Intercare 标准型声波震动牙刷头

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    与手动牙刷相比，ic InterCare 齿间呵护牙刷头凭借先进的植毛技术和加长刷毛，帮助您更有效地清除牙间隙中的牙菌斑，可在两周内改善您的牙龈健康。 查看所有优势

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    与手动牙刷相比，ic InterCare 齿间呵护牙刷头凭借先进的植毛技术和加长刷毛，帮助您更有效地清除牙间隙中的牙菌斑，可在两周内改善您的牙龈健康。 查看所有优势

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      可清洁牙缝和难以清洁的区域

      • 3 支装
      • 体积小巧
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      短短两周内改善牙龈健康

      短短两周内改善牙龈健康

      InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长、密集排列的优质刷毛，可去除藏匿于牙缝深处的牙菌斑。经临床证明，只需使用两周即可减少牙龈出血和发炎。

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      自动选择优化模式，达到理想结果**

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果**。InterCare 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的清洁效果。您要做的就是开始刷牙。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，InterCare 刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3个 ic InterCare 齿间呵护小型牙刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        • ProtectiveClean
        BrushSync 模式配对

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        有助于去除牙菌斑
        牙龈健康
        帮助改善牙龈健康

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

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          • *BrushSync™ 模式仅与支持飞利浦 Sonicare BrushSync™ 的牙刷柄兼容