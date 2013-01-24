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Philips Sonicare

牙菌斑防御型牙刷头

HX9023/05
Sonicare
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Sonicare
  • 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈 高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈
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    Philips Sonicare 牙菌斑防御型牙刷头

    HX9023/05
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    高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

    飞利浦 Sonicare ProResults 牙菌斑防御型牙刷头对致力于去除牙菌斑的用户来说是理想选择，可作为他们每日口腔健康护理的一部分。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥179.00
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      高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

      每日享受非凡的牙菌斑去除效果

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • 牙菌斑去除效果
      经过优化，可高效去除牙菌斑*

      经过优化，可高效去除牙菌斑*

      这款刷头具有密集排列的优质刷毛簇，可有效去除牙菌斑。同时具有特殊的强力弯曲刷毛簇，可轻松触及口腔后部的牙齿。

      比手动牙刷清除多达 6 倍的牙菌斑

      比手动牙刷清除多达 6 倍的牙菌斑

      实验证明，比手动牙刷清除多达 6 倍的牙菌斑

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保高效清洁

      提示型刷毛可确保高效清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 支 ProResults 牙菌斑防御型刷头

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • HealthyWhite+
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 健康益处

        牙龈健康
        帮助改善牙龈健康
        去除牙菌斑
        清除多达 6 倍的牙菌斑*

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

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