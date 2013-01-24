如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款飞利浦 Sonicare 刷头特配密集排列的高质量刷毛，可有效去除牙菌斑和改善牙龈健康。特殊弯曲的强力刷毛可轻松刷到口腔后部的牙齿。它还采用柔和的刷头外形来缓和对牙齿的冲击，带来格外轻柔的刷牙体验。
经临床证明，只需使用四周飞利浦 Sonicare ProResults 牙龈健康刷头，即可比手动牙刷清除多达 6 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得良好效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
包含
兼容性
设计和外观
健康益处
质量和性能