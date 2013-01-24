专为牙龈健康的改善而设计

这款飞利浦 Sonicare 刷头特配密集排列的高质量刷毛，可有效去除牙菌斑和改善牙龈健康。特殊弯曲的强力刷毛可轻松刷到口腔后部的牙齿。它还采用柔和的刷头外形来缓和对牙齿的冲击，带来格外轻柔的刷牙体验。