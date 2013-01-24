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Philips Sonicare AdaptiveClean

标准型声波震动牙刷头

HX9043/05
Sonicare
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Sonicare
  • 深层清洁，牙龈更健康 深层清洁，牙龈更健康 深层清洁，牙龈更健康
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    Philips Sonicare AdaptiveClean 标准型声波震动牙刷头

    HX9043/05
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    深层清洁，牙龈更健康

    清洁难以触及的问题部位变得容易多了。我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头能提升牙齿接触面的贴合度高达4倍* ，并且可以吸纳刷牙时的压力。无论您怎样刷，都可以深层清洁，呵护牙龈。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥229.00
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      深层清洁，牙龈更健康

      我们的深层清洁刷头

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • 深层清洁
      提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，轻松实现深层清洁

      提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，轻松实现深层清洁

      我们的 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头是一款可以贴合您的牙齿和牙龈形状的牙刷头。弹性凝胶侧边能够通过吸纳刷牙时的压力有效保护牙齿和牙龈。提升牙齿接触面的贴合度高达4倍*，为您带来高达 10 倍的牙菌斑去除效果**。即使难以触及的部位也可进行深层清洁，温柔呵护牙龈。

      牙龈清洁效果较手动牙刷高 2 倍

      牙龈清洁效果较手动牙刷高 2 倍

      使用 AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头，即使深层清洁时也能保证轻柔呵护的效果。因为声波震动牙刷贴合牙龈线，灵活的侧边和牙刷头刷毛可吸收您可能过度施加的压力。即使刷牙时太过用力，依然可以对您牙龈周围的柔软组织起到保护作用。

      从难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑**

      从难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑**

      具创新意义的牙刷头也正是我们的深层清洁牙刷头产品。得益于其灵活的外形，AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头可从难以触及的部位中去除多达 10 倍的牙菌斑（在深层清洁模式下）。无论采用何种刷牙方式，您都能获得看得到和感受得到的非凡清洁效果。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

      该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      是养成健康口腔护理习惯的一部分

      就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

      提示型刷毛可确保高效清洁

      提示型刷毛可确保高效清洁

      乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个 AdaptiveClean 标准

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • EasyClean
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型

      • 设计和外观

        刷毛硬度
        中等
        颜色
        白色
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准
        刷头材料
        柔软、灵活的橡胶侧边

      • 健康益处

        牙龈健康
        两周内改善牙龈健康
        去除牙菌斑
        去除多达 10 倍的牙菌斑**

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

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