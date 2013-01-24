牙龈健康，微笑灿烂
健康的牙齿源于健康的牙龈。请使用我们智臻牙龈保健刷头来呵护牙齿。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多**，可有效地去除牙龈线牙菌斑。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
牙龈健康，微笑灿烂
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有了飞利浦 Sonicare 智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，Premium 护龈刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使您刷得太过用力也没问题。刷毛可沿着牙龈线尽力去除牙菌斑和细菌，从而帮助改善牙龈健康。多亏了这款刷头的弧形设计，您可以确保刷毛接触面达到理想状态。
每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 Premium 护龈刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛然后可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 2 倍**，在难以触及的部位做到深层的清洁。
得益于其灵活的设计，智臻牙龈保健刷头能清除多达 10 倍以上的牙菌斑。它继续增强我们创新的飞利浦 Sonicare 清洁技术，这样无论您怎样刷牙，都能获得看得到、摸得着的优异清洁效果。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，Premium 护龈刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果****。飞利浦 Sonicare C2 Optimal Clean 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步****，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的清洁效果。您要做的就是开始刷牙。
包含
设计和外观
兼容性
质量和性能
健康益处