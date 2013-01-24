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Philips Sonicare G3 Premium Gum Care

标准型声波震动牙刷头

HX9053/15
Sonicare
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  • 牙龈健康，微笑灿烂 牙龈健康，微笑灿烂 牙龈健康，微笑灿烂
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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care 标准型声波震动牙刷头

    HX9053/15

    牙龈健康，微笑灿烂

    健康的牙齿源于健康的牙龈。请使用我们智臻牙龈保健刷头来呵护牙齿。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多**，可有效地去除牙龈线牙菌斑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00
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    牙龈健康，微笑灿烂

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    牙龈健康，微笑灿烂

    健康的牙齿源于健康的牙龈。请使用我们智臻牙龈保健刷头来呵护牙齿。柔软侧边富有弹性，可根据您的牙龈轮廓进行调节，接触面贴合度高出 2 倍多**，可有效地去除牙龈线牙菌斑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00
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      牙龈健康，微笑灿烂

      2 周提升牙龈健康高达 7 倍*

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      只需 2 周即可提供 7 倍健康的牙龈***

      只需 2 周即可提供 7 倍健康的牙龈***

      有了飞利浦 Sonicare 智臻护龈刷头，即使是深层清洁，也会变得异常柔和。在牙刷顺着牙龈线移动时，Premium 护龈刷头柔软的侧面和刷毛可吸收任何多余的压力，使得牙龈得到保护，即使您刷得太过用力也没问题。刷毛可沿着牙龈线尽力去除牙菌斑和细菌，从而帮助改善牙龈健康。多亏了这款刷头的弧形设计，您可以确保刷毛接触面达到理想状态。

      高达 2 倍多的接触面贴合度，**获得省力的深层清洁

      高达 2 倍多的接触面贴合度，**获得省力的深层清洁

      每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 Premium 护龈刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛然后可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 2 倍**，在难以触及的部位做到深层的清洁。

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      得益于其灵活的设计，智臻牙龈保健刷头能清除多达 10 倍以上的牙菌斑。它继续增强我们创新的飞利浦 Sonicare 清洁技术，这样无论您怎样刷牙，都能获得看得到、摸得着的优异清洁效果。

      经过精心设计，增强了创新的声波清洁能力

      经过精心设计，增强了创新的声波清洁能力

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，Premium 护龈刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      自动选择理想模式，达到极致结果****

      自动选择理想模式，达到极致结果****

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果****。飞利浦 Sonicare C2 Optimal Clean 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步****，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的清洁效果。您要做的就是开始刷牙。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个智臻护龈刷头（G3）

      • 设计和外观

        智能刷头识别
        Y
        刷毛硬度
        柔软
        规格
        标准
        颜色
        白色
        刷头材料
        柔软、灵活的橡胶侧边
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        牙龈健康
        提供 7 倍更健康的牙龈*
        去除牙菌斑
        去除多达 10 倍的牙菌斑*****

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          • *护龈模式与手动牙刷对比；由 GBI 测量
          • *与 DiamondClean 刷头相比
          • **在牙龈保健模式下，与手动牙刷相比，由 GBI 测得
          • *** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容
          • ****与手动牙刷相比