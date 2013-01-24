高达 2 倍多的接触面贴合度，**获得省力的深层清洁

每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边非常灵活，可让 Premium 护龈刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛然后可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 2 倍**，在难以触及的部位做到深层的清洁。