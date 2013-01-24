飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Sonicare W3 Premium White

标准型声波震动牙刷头

HX9063/96
Sonicare
Sonicare
  • 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放 让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放
    -{discount-value}

    Philips Sonicare W3 Premium White 标准型声波震动牙刷头

    HX9063/96

    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥249.00

    Philips Sonicare W3 Premium White 标准型声波震动牙刷头

    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。 查看所有优势

    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥249.00

    Philips Sonicare W3 Premium White 标准型声波震动牙刷头

    让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

    食物和饮料会让您的笑容缺少光彩。我们的智臻亮白刷头可让您绽放闪亮笑容。亮泽刷毛可去除表面污渍，只需 3 天即可令牙齿明显亮白，同时为您带来出色的深层清洁体验。 查看所有优势

    相似产品

    See all w3-premium-white

      让您的牙齿洁白闪亮，笑容光彩绽放

      3 天内便清除高达 2 倍以上的牙渍*

      • 3 支装
      • 标准规格
      • 卡入式
      • BrushSync 模式配对
      只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

      只需 3 天时间便可清除多一倍的表面牙渍*

      飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的出众形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

      每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软、灵活的橡胶侧边让智臻亮白刷头可自适应口腔的出众轮廓。我们的刷毛可根据牙龈和牙齿进行调节，与普通刷头相比，给予您高达 4 倍多的接触面贴合度**，即使在难以接触的位置，也能达到更深层的清洁效果。自适应清洁技术还可以温柔呵护牙龈周围，吸收多余的刷牙压力，并实现更胜一筹的清洁，获得独一无二的口腔感觉和出众的清洁效果。

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      清除多达 10 倍的牙菌斑

      有了智臻亮白刷头，您不仅会获得日常美白，还会获得出色的清洁效果。其灵活的设计有助于去除高达 10 倍以上的牙菌斑**** 从牙齿和牙龈线周围，进行看得到、摸得着的深层清洁。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

      刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      经过测试，可满足您的口腔健康需求

      所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

      卡入式设计，轻松安装刷头

      卡入式设计，轻松安装刷头

      除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，智臻亮白刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

      自动选择理想模式，达到出众结果****

      自动选择理想模式，达到出众结果****

      通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果***。飞利浦 Sonicare C3 智臻亮白刷头刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步***，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的美白效果。您要做的就是开始刷牙。

      技术规格

      • 包含

        刷头
        3 个 智臻亮白刷头（W3）

      • 设计和外观

        智能刷头识别
        Y
        刷毛硬度
        中软
        颜色
        黑色
        刷头材料
        柔软、灵活的橡胶侧边
        提示型刷毛
        蓝色刷毛逐渐褪色
        规格
        标准

      • 兼容性

        牙刷头系统
        卡入式
        适用型号
        • 2 系列牙菌斑防御型
        • 2 系列牙菌斑抵御型
        • 3 系列牙龈健康型
        • 钻石亮白型
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • 致臻护齿型
        • 致臻护齿型（已连接）
        • 深层净护型
        • 儿童
        • 健康净白型
        • HealthyWhite+
        • PowerUp

      • 质量和性能

        替换
        每隔 3 个月
        经过测试
        带来理想使用效果

      • 健康益处

        去除牙菌斑
        清除 10 倍以上的牙菌斑****
        美白
        清除多达一倍的牙渍*

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 亮白+ 模式搭配优质美白牙膏与手动牙刷相比
          • *与 DiamondClean 刷头相比
          • ** BrushSync™ 模式配对仅与飞利浦 Sonicare 支持 BrushSync™ 的牙刷柄兼容
          • ***与手动牙刷相比