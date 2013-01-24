接触面的贴合度高出 4 倍**，轻松实现深层清洁

借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令优质牙菌斑控制刷头、优质牙龈保健刷头和优质洁白刷头可根据您口腔的特殊轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得特殊的口腔体验和良好的清洁效果。