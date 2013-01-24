深层清洁，牙龈健康，牙齿洁白
优质牙菌斑控制刷头能清除多达 10 倍的牙菌斑*，实现高效清洁。优质牙龈保健刷头在两周内即可还您 7 倍健康的牙龈***，且优质洁白刷头在 3 天内可清除多达一倍的牙渍* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
深层清洁，牙龈健康，牙齿洁白
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深层清洁，牙龈健康，牙齿洁白
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得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。
飞利浦 Sonicare 优质牙龈保健刷头可高效去除牙龈和难以触及区域的牙菌斑和细菌，从而改善牙龈健康。超柔软侧面刷毛为您提供轻柔的刷牙体验。得益于曲面刷毛设计，可确保贴合效果，实现高效清洁。
飞利浦 Sonicare 智臻亮白刷头的中央装有致密的刷毛，可高效去除牙菌斑以及食品和饮料形成的日常表面牙渍。弹性侧边令刷毛可贴合您牙齿和牙龈的特殊形状，只需 3 天时间便可深层清洁和亮白牙齿。
借助自适应清洁技术，您可以始终获得个性化清洁体验。柔软的弹性橡胶侧边令优质牙菌斑控制刷头、优质牙龈保健刷头和优质洁白刷头可根据您口腔的特殊轮廓进行调节。我们的刷毛可根据您的牙龈和牙齿轮廓进行调节，与普通刷头相比，接触面的贴合度高出 4 倍**，从而提供深层地清洁体验，即使是难以触及的区域。自适应清洁技术还可以令牙刷轻柔贴合牙龈并吸收刷牙时的压力，从而能够增加清洁范围，获得特殊的口腔体验和良好的清洁效果。
便利的智能刷头配对模式功能让您可以轻松实现清洁效果。优质洁白刷头中的微芯片可与飞利浦 Sonicare 刷柄进行通信。卡入刷头后，刷柄会自动选择模式和强度级别，从而高效去除牙菌斑、呵护牙龈和亮白牙齿。您只需开始刷牙即可。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
刷头使用 3 个月后效果将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。
智臻洁净刷头、智臻亮白刷头和智臻护龈刷头轻松卡入飞利浦 Sonicare 刷柄并牢固就位。刷头更换相当容易，只需卡出即可。我们的卡入式设计让刷头的维护和清洁变得十分轻松。智臻刷头适用于除 PowerUp Battery 和 Essence 外的所有刷柄。
所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。
包含
设计和外观
兼容性
质量和性能
健康益处