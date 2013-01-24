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Philips Sonicare FlexCare Platinum

充电式牙刷

HX9172/10
Sonicare
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  • 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色 清洁牙缝效果极为出色
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    Philips Sonicare FlexCare Platinum 充电式牙刷

    HX9172/10
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    清洁牙缝效果极为出色

    飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 具有 9 种刷牙体验，采用直觉的压力感应器和先进的刷头技术，完全超越传统的洁牙方式，良好地去除牙菌斑，改善牙龈健康。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,359.00
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      清洁牙缝效果极为出色

      清除牙缝中多达 7 倍以上的牙菌斑*

      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 支牙刷头
      • 具有压力传感器
      • 紫外线刷头灭菌装置
      个性化您的刷牙模式与强度

      个性化您的刷牙模式与强度

      FlexCare Platinum 可让您选择 3 种清洁模式（洁净、美白或牙龈保健）和 3 种强度设置（低、中或高），为您打造度身订做的完美刷牙体验。

      临床试验证明，2 周内即可改善牙龈健康

      临床试验证明，2 周内即可改善牙龈健康

      FlexCare Platinum 具有可进行集中清洁的特殊牙龈护理模式，有助于减少牙龈出血和发炎，临床试验证明，仅需 2 周便可改善牙龈健康。

      全新 InterCare 齿间呵护牙刷头提供先进的齿间清洁

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      我们的全新 InterCare 齿间呵护牙刷头具有超长刷毛，可轻松清洁牙缝深处和牙龈周围，先进的清洁技术可去除牙菌斑及亮白牙齿，而提示型刷毛可在需要更换刷头时逐渐由蓝色变为白色。

      声波技术，带来更加健康的口腔

      声波技术，带来更加健康的口腔

      与传统的电动牙刷不同，飞利浦 Sonicare 具有专利声波技术。Sonicare 特殊的流动洁力可强力清洁牙缝，轻柔、有效地去除齿间和牙龈周围的牙菌斑。

      清除齿间多达 7 倍以上的牙菌斑

      清除齿间多达 7 倍以上的牙菌斑

      FlexCare Platinum 可深入牙缝，高效去除牙菌斑。临床试验证明，与手动牙刷相比，其可以清除齿间 7 倍以上的牙菌斑。

      刷牙太用力时予以提示

      刷牙太用力时予以提示

      FlexCare Platinum 具有特殊的直觉的压力感应器，有助于减少刷牙力度过大。刷牙太过用力时，刷柄会轻柔振动，予以提示。

      超长的电池寿命和旅行收藏盒

      超长的电池寿命和旅行收藏盒

      我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型旅行充电器可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，因此在移动过程中，您无需错过任何清新的感觉。

      计时器可促进彻底刷牙

      计时器可促进彻底刷牙

      FlexCare Platinum 具有 2 种计时器，有助于促进彻底清洁。当移动至口腔中其他区域时，Quadpacer 30 秒时段定时器会予以提示；而 Smartimer 2 分钟智能计时器可帮助您达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间。

      便利的旅行收藏盒和充电器

      便利的旅行收藏盒和充电器

      便利的旅行收藏盒和小型旅行充电器，可随时随地随身携带 FlexCare Platinum。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑
        3 种强度
        • 中等

      • 包含

        牙刷柄
        1 个致臻护齿（极致型）声波震动牙刷手柄
        刷头
        • 1 个 InterCare 标准牙刷头
        • 1 个 InterCare 小型牙刷头
        充电器
        1
        紫外线消毒器
        Y
        旅行收藏盒
        1

      • 设计和外观

        颜色
        白色搭配金属前面板

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        智能力度感应
        可提示用户的振动手柄

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • 与单独使用手动牙刷相比
          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下