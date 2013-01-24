如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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牙刷侧面由橡胶制成，柔软有弹性，能够适应患者牙齿和牙龈的独特形状，从而带来多达 4 倍以上的接触面贴合度*。刷头的柔韧性帮助刷毛沿着牙龈线轻轻移动并减少过重的刷牙压力。清洁范围扩大，能带来优秀的口腔体验，而且对牙龈线和难以触及的区域也体现了很好的清洁效果*。事实证明，在难以触及的区域，使用电动牙刷比手动牙刷可以多清除掉 10 倍的牙菌斑*。
如果用力过大，手柄会微微震动，以提醒患者刷牙力度太大就无法施以合适的技术指导。在一项针对美国患者的研究中，在使用压力传感器时，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减轻了刷牙压力。
我们全新的深层清洁模式可对难以触及的部位提供非凡的清洁效果。牙刷头在这种模式下的出众运动和三分钟加长刷牙时间，使其成为您要特别注意问题部位的理想之选。
三种强度设置和三种清洁模式，能提供舒适的刷牙体验和优秀的性能，从而带来更具个性化的刷牙体验，提高了患者配合度。三分钟深度清洁模式可在难以触及的地方呈现优秀的清洁效果。该模式是需要呵护问题部位患者的理想模式。
超长高密度刷毛可深入齿间，帮助去除更多邻近牙菌斑。此款牙刷是牙龈出血或牙龈发炎严重患者的理想之选。
可杀灭多达 99% 的细菌和病毒*。可作为配件在其中一个独家销售 SKU 中提供。
2 分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间。
30 秒时段计时器可促进彻底清洁口腔内的每个区域。
驱动水流在齿间和牙龈线边缘流动，以实现强劲而温和的清洁。
技术规格
设计和外观
包含
操作简易
清洁效能
服务
功率
模式