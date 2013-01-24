飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Sonicare FlexCare Platinum

声波电动牙刷 - 独家销售

HX9172/38
Sonicare
Sonicare
  • 他们的技术可能有所不同，但结果相同 他们的技术可能有所不同，但结果相同 他们的技术可能有所不同，但结果相同
    -{discount-value}

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 声波电动牙刷 - 独家销售

    HX9172/38

    他们的技术可能有所不同，但结果相同

    我们的自适应清洁技术具有两个核心组件，即创新型 AdaptiveClean 刷头和直觉压力传感器。两种功能均可帮助患者更智能而非更用力地刷牙。 查看所有优势

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 声波电动牙刷 - 独家销售

    他们的技术可能有所不同，但结果相同

    我们的自适应清洁技术具有两个核心组件，即创新型 AdaptiveClean 刷头和直觉压力传感器。两种功能均可帮助患者更智能而非更用力地刷牙。 查看所有优势

    他们的技术可能有所不同，但结果相同

    我们的自适应清洁技术具有两个核心组件，即创新型 AdaptiveClean 刷头和直觉压力传感器。两种功能均可帮助患者更智能而非更用力地刷牙。 查看所有优势

    Philips Sonicare FlexCare Platinum 声波电动牙刷 - 独家销售

    他们的技术可能有所不同，但结果相同

    我们的自适应清洁技术具有两个核心组件，即创新型 AdaptiveClean 刷头和直觉压力传感器。两种功能均可帮助患者更智能而非更用力地刷牙。 查看所有优势

    相似产品

    See all flexcare-platinum

      他们的技术可能有所不同，但结果相同

      我们首款采用自适应清洁技术的牙刷

      • 3 种模式、3 种强度
      • 2 支牙刷头
      • 具有压力传感器
      • 紫外线刷头灭菌装置
      AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头

      AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头

      牙刷侧面由橡胶制成，柔软有弹性，能够适应患者牙齿和牙龈的独特形状，从而带来多达 4 倍以上的接触面贴合度*。刷头的柔韧性帮助刷毛沿着牙龈线轻轻移动并减少过重的刷牙压力。清洁范围扩大，能带来优秀的口腔体验，而且对牙龈线和难以触及的区域也体现了很好的清洁效果*。事实证明，在难以触及的区域，使用电动牙刷比手动牙刷可以多清除掉 10 倍的牙菌斑*。

      压力感应器

      压力感应器

      如果用力过大，手柄会微微震动，以提醒患者刷牙力度太大就无法施以合适的技术指导。在一项针对美国患者的研究中，在使用压力传感器时，10 个刷牙太过用力的人中有 7 人成功减轻了刷牙压力。

      全新的深层清洁：轻松对抗问题部位

      全新的深层清洁：轻松对抗问题部位

      我们全新的深层清洁模式可对难以触及的部位提供非凡的清洁效果。牙刷头在这种模式下的出众运动和三分钟加长刷牙时间，使其成为您要特别注意问题部位的理想之选。

      可定制刷牙体验

      可定制刷牙体验

      三种强度设置和三种清洁模式，能提供舒适的刷牙体验和优秀的性能，从而带来更具个性化的刷牙体验，提高了患者配合度。三分钟深度清洁模式可在难以触及的地方呈现优秀的清洁效果。该模式是需要呵护问题部位患者的理想模式。

      InterCare 齿间呵护刷头

      InterCare 齿间呵护刷头

      超长高密度刷毛可深入齿间，帮助去除更多邻近牙菌斑。此款牙刷是牙龈出血或牙龈发炎严重患者的理想之选。

      紫外线消毒器

      紫外线消毒器

      可杀灭多达 99% 的细菌和病毒*。可作为配件在其中一个独家销售 SKU 中提供。

      Smartimer 两分钟智能计时器

      Smartimer 两分钟智能计时器

      2 分钟定时，符合牙科专家建议的刷牙时间。

      Quadpacer 30 秒时段计时器

      Quadpacer 30 秒时段计时器

      30 秒时段计时器可促进彻底清洁口腔内的每个区域。

      Sonicare 专利牙刷技术

      Sonicare 专利牙刷技术

      驱动水流在齿间和牙龈线边缘流动，以实现强劲而温和的清洁。

      技术规格

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**
        电池类型
        锂离子

      • 设计和外观

        颜色
        铂灰色

      • 包含

        刷头
        2 支 ProResults 标准牙刷头
        充电器
        1
        紫外线消毒器
        1
        旅行收藏盒
        1
        牙刷柄
        1 个致臻护齿（极致型）声波震动牙刷手柄

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周***
        电量不足指示
        指示灯显示电池状态
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        有助于自然去除牙齿色斑
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器
        智能力度感应
        可提示用户的振动手柄

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 模式

        清洁
        实现卓越的每日清洁
        白色
        清除表面牙齿色斑
        3 种强度
        • 中等
        深层清洁
        实现舒爽的深层清洁

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 与 DiamondClean 刷头相比
          • 与手动牙刷相比
          • 数据有案可询
          • 在使用每个牙刷后与 Oral-B 3000/6000 CrossAction 牙刷对比
          • HSV1, H.A.