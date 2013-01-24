AdaptiveClean 感应贴合型牙刷头

牙刷侧面由橡胶制成，柔软有弹性，能够适应患者牙齿和牙龈的独特形状，从而带来多达 4 倍以上的接触面贴合度*。刷头的柔韧性帮助刷毛沿着牙龈线轻轻移动并减少过重的刷牙压力。清洁范围扩大，能带来优秀的口腔体验，而且对牙龈线和难以触及的区域也体现了很好的清洁效果*。事实证明，在难以触及的区域，使用电动牙刷比手动牙刷可以多清除掉 10 倍的牙菌斑*。