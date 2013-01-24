如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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得益于其灵活的设计，它在难以触及的部位*清除多达 10 倍以上的牙菌斑，沿着牙龈线以及在牙齿之间做到真正的深层清洁。
每次使用我们的自适应清洁技术刷牙时，您都会获得个性化的清洁体验。柔软的橡胶侧边十分灵活，可让 C3 智臻洁净刷头自动适应牙齿和牙龈的形状，吸收任何多余的刷牙压力并增强声波震动的清洁效能。刷毛可根据牙齿和牙龈的形状进行调整，因此其表面接触力可高达普通刷头的 4 倍**，在难以触及的部位实现更深层的清洁。
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
Sonicare 刷头和刷柄是理想组合。它们增强了声波技术，带来出色的清洁效果。牙刷柄的高速振动可产生高达每分钟 31,000 次的刷头振动，把牙膏打成轻柔清洁的泡沫，将其沿着牙龈线推入齿间深处，达到出色的清洁效果。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
CRP242/01