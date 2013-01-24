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Philips Sonicare DiamondClean

充电式声波震动牙刷

HX9392/91
Sonicare
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  • 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿
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    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    HX9392/91

    只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    飞利浦 Sonicare 的美白效能在我们的充电式声波震动牙刷中得以充分展现。立即使用飞利浦 Sonicare。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,599.00
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      只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

      飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

      • 5 种模式
      • 2 支牙刷头
      • 无线充电座
      • 具有深层清洁模式
      通过 AdaptiveClean 可清除多达 10 倍的牙菌斑*

      通过 AdaptiveClean 可清除多达 10 倍的牙菌斑*

      AdaptiveClean 牙刷头为我们提供深层清洁体验。与牙齿接触面的贴合度高达 4 倍**，可在难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑*，且可在牙龈线和牙缝进行深层清洁。

      使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

      使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出更亮白的微笑*

      卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

      短短两周内改善牙龈健康*

      短短两周内改善牙龈健康*

      DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑*，带来健康的微笑。

      可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式

      可从 5 种模式中进行选择，包括深层清洁和敏感模式

      通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现舒爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。

      AdaptiveClean 牙刷头可沿牙龈线弯曲

      AdaptiveClean 牙刷头可沿牙龈线弯曲

      我们的 AdaptiveClean 牙刷头可深度、轻柔清洁，与手动牙刷相比，使牙龈健康加倍。柔软的橡胶侧边可沿牙齿和牙龈轮廓弯曲，可吸纳过大压力。刷毛可深层清洁牙缝，为您提供舒适、有效的深层清洁效果。

      无线充电座和精致旅行盒

      无线充电座和精致旅行盒

      我们创新的无线充电座不仅支持您的牙刷，而且支持大多数支持 Qi 标准的设备，包括支持 Qi 标准的智能手机。与充电杯相比，牙刷的充电速度可提升 2 倍。借助旅行存储盒，您可以随身携带牙刷及其附件。

      我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

      我们的创新技术可为您带来强劲、轻柔的清洁效果

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      深层清洁模式可对付问题部位

      深层清洁模式可对付问题部位

      我们的深层清洁模式意味着您可以集中清洁特定部位，特别注意这些部位。我们将特制的牙刷头动作和延长的 3 分钟刷牙时间功能相结合，为您的牙齿提供深层清洁效果。

      计时器可促进 2 分钟刷牙

      计时器可促进 2 分钟刷牙

      刷牙大约只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      DiamondClean 牙刷柄特制的形状与刷头相结合，可清洁难以触及的部位，如后牙。

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现每日清洁
        白色
        清除表面牙齿色斑
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        深层清洁
        实现舒爽的深层清洁

      • 包含

        手柄
        1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
        刷头
        2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头
        豪华旅行盒
        1
        无线充电座
        1

      • 设计和外观

        颜色
        黑色

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        2 倍更佳的美白牙齿效果*
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        电量不足指示
        当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周*

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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