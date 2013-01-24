如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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AdaptiveClean 牙刷头为我们提供深层清洁体验。与牙齿接触面的贴合度高达 4 倍**，可在难以触及的部位去除多达 10 倍的牙菌斑*，且可在牙龈线和牙缝进行深层清洁。
卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑*，带来健康的微笑。
通过 DiamondClean，您每日均可获得真正清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，深层清洁 – 实现舒爽的深层清洁，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。
我们的 AdaptiveClean 牙刷头可深度、轻柔清洁，与手动牙刷相比，使牙龈健康加倍。柔软的橡胶侧边可沿牙齿和牙龈轮廓弯曲，可吸纳过大压力。刷毛可深层清洁牙缝，为您提供舒适、有效的深层清洁效果。
我们创新的无线充电座不仅支持您的牙刷，而且支持大多数支持 Qi 标准的设备，包括支持 Qi 标准的智能手机。与充电杯相比，牙刷的充电速度可提升 2 倍。借助旅行存储盒，您可以随身携带牙刷及其附件。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
我们的深层清洁模式意味着您可以集中清洁特定部位，特别注意这些部位。我们将特制的牙刷头动作和延长的 3 分钟刷牙时间功能相结合，为您的牙齿提供深层清洁效果。
刷牙大约只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
DiamondClean 牙刷柄特制的形状与刷头相结合，可清洁难以触及的部位，如后牙。
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务
CRP242/01