AdaptiveClean 牙刷头可沿牙龈线弯曲

我们的 AdaptiveClean 牙刷头可深度、轻柔清洁，与手动牙刷相比，使牙龈健康加倍。柔软的橡胶侧边可沿牙齿和牙龈轮廓弯曲，可吸纳过大压力。刷毛可深层清洁牙缝，为您提供舒适、有效的深层清洁效果。